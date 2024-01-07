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Galatasaray, Konyaspor'u 3-0'la geçti
Galatasaray, Konyaspor'u 3-0'la geçti
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, zirve takibini sürdürdü. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T21:24+0300
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spor
galatasaray
konyaspor
maç
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Haftaya Fenerbahçe ile puan puana giren sarı-kırmızılı ekip, averajla ikinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 yenerek maç fazlasıyla 3 puan fark yakaladı. Konyaspor maçına farkı kapatmak için çıkan Galatasaray, son anlarında kilidini açtığı müsabakayı 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı gollerle 3-0 kazandı.Rakibinin kazandığı gün hata yapmayan "Cimbom" 15. galibiyetini alarak puanını 47'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, başa baş giden ve sıralamayı averajın belirlediği zirve yarışını sürdürdü.Ligde 2 maçın ardından yenilen TÜMOSAN Konyaspor ise 18 puanla 16. sırada kaldı.Abdülkerim, eski takımına gol attı, Ahmet Çalık'ı andıGalatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor'un ağlarını havalandırdı.Geçen sezon başında yeşil-beyazlı ekipten transfer edilen Abdülkerim, mücadelenin 63. dakikasında şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abdülkerim, 90+3. dakikada ise skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.İlk golün ardından yedek kulübesine giden 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray ile Konyaspor'da da forma giyen merhum milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu ve "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtü kaldırdı.Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de 3, toplamda ise 4 gole ulaştı.Zaha, toplamda 7 gole ulaştıKonyaspor maçında fileleri havalandıran Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla 7. kez fileleri havalandırdı.Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Zaha, Süper Lig'de 14, toplamda ise 21. resmi maçına çıktı. Karşılaşmanın 90. dakikasında ağları havalandıran tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde Süper Lig'deki 6, toplamda ise 7. golünü kaydetti.Barış Alper cezalı duruma düştüGalatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.Konyaspor mücadelesi öncesi 3 sarı kartla sınırda olan Barış Alper, karşılaşmanın 79. dakikasında hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.Bu kartla cezalı duruma düşen sarı-kırmızılı futbolcu, 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapılacak 16. hafta erteleme mücadelesinde forma giyemeyecek.Ayrıca bu sezon 3. kez sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı da sınıra geldi.Sahasında 26 maçtır yenilmiyorGalatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.Evinde puan kaybetmeyen tek takımGalatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.Ligde çıktığı 17 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı oldu.Konyaspor'a İstanbul'da yine yenilmediGalatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 lig maçından 19'unu sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.İstanbul'da ev sahibi ekip 54, konuk takım ise 16 gol attı.Taraftarlardan Kerem Aktürkoğlu'na moralGalatasaray taraftarı, 2 net gol pozisyonundan yararlanamayan kaptan Kerem Aktürkoğlu'na tezahüratla moral verdi.Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 17 ve 85. dakikalarda net 2 gol pozisyondan yararlanamadı. Kaçırdığı 2 pozisyondan sonra oyundan çıkan Kerem'e taraftarlar alkış ve tezahüratlarla destek oldu.Genç oyuncuların ilk Süper Lig heyecanıGalatasaray'ın genç futbolcuları Efe Akman, Eyüp Aydın ve Ali Turap Bülbül, kariyerlerinin ilk Süper Lig maçına çıktı.Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Efe ve Ali ile sezon başından Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Eyüp, 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.Eyüp Aydın, 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golde ortayı yaptı.Genç kaleci Deniz'den beğenilen performansTÜMOSAN Konyaspor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş, gösterdiği performansla beğeni topladı.Kariyerindeki ilk Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıkan Deniz, mücadelenin ilk yarısında 3 önemli kurtarışa imza attı. Genç file bekçisi, takımının devre arasına gol yemeden girmesinde başrolü oynadı.Mücadelenin ikinci yarısında kalesindeki 3 gole engel olamayan Deniz Ertaş, buna rağmen iyi bir performansa imza attı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/fenerbahceden-istanbulspor-karsisinda-bol-gollu-galibiyet-cengiz-under-yildizlasti-1079408000.html
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galatasaray, konyaspor, maç
galatasaray, konyaspor, maç

Galatasaray, Konyaspor'u 3-0'la geçti

21:24 07.01.2024
© AA / Mehmet Murat ÖnelGalatasaray, Konyaspor'u 3-0'la geçti
Galatasaray, Konyaspor'u 3-0'la geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, zirve takibini sürdürdü.
Haftaya Fenerbahçe ile puan puana giren sarı-kırmızılı ekip, averajla ikinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 yenerek maç fazlasıyla 3 puan fark yakaladı. Konyaspor maçına farkı kapatmak için çıkan Galatasaray, son anlarında kilidini açtığı müsabakayı 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı gollerle 3-0 kazandı.
Rakibinin kazandığı gün hata yapmayan "Cimbom" 15. galibiyetini alarak puanını 47'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, başa baş giden ve sıralamayı averajın belirlediği zirve yarışını sürdürdü.
Ligde 2 maçın ardından yenilen TÜMOSAN Konyaspor ise 18 puanla 16. sırada kaldı.

Abdülkerim, eski takımına gol attı, Ahmet Çalık'ı andı

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor'un ağlarını havalandırdı.
Geçen sezon başında yeşil-beyazlı ekipten transfer edilen Abdülkerim, mücadelenin 63. dakikasında şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abdülkerim, 90+3. dakikada ise skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.
İlk golün ardından yedek kulübesine giden 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray ile Konyaspor'da da forma giyen merhum milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu ve "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtü kaldırdı.
Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de 3, toplamda ise 4 gole ulaştı.

Zaha, toplamda 7 gole ulaştı

Konyaspor maçında fileleri havalandıran Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla 7. kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Zaha, Süper Lig'de 14, toplamda ise 21. resmi maçına çıktı. Karşılaşmanın 90. dakikasında ağları havalandıran tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde Süper Lig'deki 6, toplamda ise 7. golünü kaydetti.

Barış Alper cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.
Konyaspor mücadelesi öncesi 3 sarı kartla sınırda olan Barış Alper, karşılaşmanın 79. dakikasında hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Bu kartla cezalı duruma düşen sarı-kırmızılı futbolcu, 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapılacak 16. hafta erteleme mücadelesinde forma giyemeyecek.
Ayrıca bu sezon 3. kez sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı da sınıra geldi.

Sahasında 26 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.
Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.
Ligde çıktığı 17 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Konyaspor'a İstanbul'da yine yenilmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 lig maçından 19'unu sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.
İstanbul'da ev sahibi ekip 54, konuk takım ise 16 gol attı.

Taraftarlardan Kerem Aktürkoğlu'na moral

Galatasaray taraftarı, 2 net gol pozisyonundan yararlanamayan kaptan Kerem Aktürkoğlu'na tezahüratla moral verdi.
Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 17 ve 85. dakikalarda net 2 gol pozisyondan yararlanamadı. Kaçırdığı 2 pozisyondan sonra oyundan çıkan Kerem'e taraftarlar alkış ve tezahüratlarla destek oldu.

Genç oyuncuların ilk Süper Lig heyecanı

Galatasaray'ın genç futbolcuları Efe Akman, Eyüp Aydın ve Ali Turap Bülbül, kariyerlerinin ilk Süper Lig maçına çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Efe ve Ali ile sezon başından Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Eyüp, 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.
Eyüp Aydın, 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golde ortayı yaptı.

Genç kaleci Deniz'den beğenilen performans

TÜMOSAN Konyaspor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş, gösterdiği performansla beğeni topladı.
Kariyerindeki ilk Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıkan Deniz, mücadelenin ilk yarısında 3 önemli kurtarışa imza attı. Genç file bekçisi, takımının devre arasına gol yemeden girmesinde başrolü oynadı.
Mücadelenin ikinci yarısında kalesindeki 3 gole engel olamayan Deniz Ertaş, buna rağmen iyi bir performansa imza attı.
Ünder - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
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