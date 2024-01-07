https://sputniknews.com.tr/20240107/arda-guler-real-madrid-formasiyla-ilk-kez-sahaya-ilk-11de-cikti-1079390576.html

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı

59 dakika sahada kalan Arda Güler'in ilk 11'de ilk kez sahaya çıktığı maçın ilk yarısında, ceza sahası içinden bir şutunu kaleci kurtarırken, bir serbest... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T08:46+0300

2024-01-07T08:46+0300

2024-01-07T08:46+0300

spor

arda güler

real madrid

ispanya

la liga

ispanya kral kupası

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İspanya Kral Kupası'nda Arandina takımını 3-1 yenerek son 16 turuna kalan Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı.El Montecillo Stadı'nda oynanan son 32 turu maçında, Real Madrid deplasmanda Arandina'ya konuk oldu.İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 54. dakikasında Joselu, penaltıdan kaydettiği gol ile Real Madrid'i 1-0 öne geçirirken, 55. dakikada Brahim Diaz, farkı ikiye çıkardı. Rodrygo ise 90. dakikada kaydettiği gol ile Real Madrid'i 3-0 öne geçirdi.Arandina, uzatmalarda bulduğu gol ile farkı ikiye indirse de karşılaşmayı 3-1 kazanan Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda son 16 turuna kaldı.Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkan ve 59 dakika sahada kalan Arda Güler'in ilk yarıda ceza sahası içinden bir şutunu kaleci kurtarırken, bir serbest vuruşu ise direkten dışarı çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20240102/arda-gulerden-beklenen-an-geldi-real-madrid-formasiyla-ilk-macina-cikiyor-1079246982.html

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