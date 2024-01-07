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AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak, Erdoğan beklenen açıklamayı saat kaçta yapacak?
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak, Erdoğan beklenen açıklamayı saat kaçta yapacak?
AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul adayı dahil 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. AK... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T10:15+0300
2024-01-07T11:13+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
ibb
istanbul
aday
yerel seçimler
31 mart yerel seçimleri
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AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.Toplantıda AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul adayı dahil 11'ii büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.Beklenen açıklama saat kaçta?AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı bugün saat 14.00'de başlayacak. Söz konusu saat itibarıyla Erdoğan'ın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı dahil AK Parti'nin 26 adayını duyurması bekleniyor.İstanbul adayı Murat Kurum mu?AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı yaklaştıkça kulislerde İstanbul adayı ile ilgili iddialar gündeme geldi. İstanbul için an çok adı geçen isimse eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için ismi geçiyor.Hangi illerin adayları açıklanacak?İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu büyükşehir olmak üzere Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin’in belediye başkan adaylarının açıklaması bekleniyor.Yerel seçim adaylarının açıklanacağı tarihle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adaylarımızın ilk kısmının bir bölümü bu pazar olacak. Büyükşehirler ve şehirleri kapsayacak. Diğer adaylar ise 15 Ocak'ta Ankara'da seçim beyannamemizi açıklarken duyurulacak" demişti.
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ak partinin istanbul adayı kim olacak, cumhurbaşkanı erdoğan istanbul adayını saat kaçta açıklayacak, ak parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta, ak parti büyükşehir belediye başkan adayları kim olacak, ak partinin istanbul adayı murat kurum mu,
ak partinin istanbul adayı kim olacak, cumhurbaşkanı erdoğan istanbul adayını saat kaçta açıklayacak, ak parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta, ak parti büyükşehir belediye başkan adayları kim olacak, ak partinin istanbul adayı murat kurum mu,

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak, Erdoğan beklenen açıklamayı saat kaçta yapacak?

10:15 07.01.2024 (güncellendi: 11:13 07.01.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kentsel dönüşümüne ilişkin yol haritasını açıklıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kentsel dönüşümüne ilişkin yol haritasını açıklıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul adayı dahil 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. AK Parti'nin İBB adaylığı için Murat Kurum iddiaları gündemde. Peki AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB adayını saat kaçta açıklayacak?
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Toplantıda AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul adayı dahil 11'ii büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Beklenen açıklama saat kaçta?

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı bugün saat 14.00'de başlayacak. Söz konusu saat itibarıyla Erdoğan'ın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı dahil AK Parti'nin 26 adayını duyurması bekleniyor.

İstanbul adayı Murat Kurum mu?

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı yaklaştıkça kulislerde İstanbul adayı ile ilgili iddialar gündeme geldi. İstanbul için an çok adı geçen isimse eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için ismi geçiyor.

Hangi illerin adayları açıklanacak?

İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu büyükşehir olmak üzere Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin’in belediye başkan adaylarının açıklaması bekleniyor.
Yerel seçim adaylarının açıklanacağı tarihle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adaylarımızın ilk kısmının bir bölümü bu pazar olacak. Büyükşehirler ve şehirleri kapsayacak. Diğer adaylar ise 15 Ocak'ta Ankara'da seçim beyannamemizi açıklarken duyurulacak" demişti.
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
TÜRKİYE
AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu
3 Ocak, 22:39
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