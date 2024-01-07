https://sputniknews.com.tr/20240107/ak-partinin-istanbul-adayi-kim-olacak-erdogan-beklenen-aciklamayi-saat-kacta-yapacak-1079391142.html

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak, Erdoğan beklenen açıklamayı saat kaçta yapacak?

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak, Erdoğan beklenen açıklamayı saat kaçta yapacak?

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul adayı dahil 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. AK... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T10:15+0300

2024-01-07T10:15+0300

2024-01-07T11:13+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

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aday

yerel seçimler

31 mart yerel seçimleri

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AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.Toplantıda AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul adayı dahil 11'ii büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.Beklenen açıklama saat kaçta?AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı bugün saat 14.00'de başlayacak. Söz konusu saat itibarıyla Erdoğan'ın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı dahil AK Parti'nin 26 adayını duyurması bekleniyor.İstanbul adayı Murat Kurum mu?AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı yaklaştıkça kulislerde İstanbul adayı ile ilgili iddialar gündeme geldi. İstanbul için an çok adı geçen isimse eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için ismi geçiyor.Hangi illerin adayları açıklanacak?İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu büyükşehir olmak üzere Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin’in belediye başkan adaylarının açıklaması bekleniyor.Yerel seçim adaylarının açıklanacağı tarihle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adaylarımızın ilk kısmının bir bölümü bu pazar olacak. Büyükşehirler ve şehirleri kapsayacak. Diğer adaylar ise 15 Ocak'ta Ankara'da seçim beyannamemizi açıklarken duyurulacak" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240103/ak-parti-sozcusu-celikten-adaylarla-ilgili-aciklama-1079305749.html

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