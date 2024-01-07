https://sputniknews.com.tr/20240107/ak-parti-ibb-adayi-murat-kurumdan-istanbul-hakkinda-ilk-paylasim--1079405938.html
AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul hakkında ilk paylaşım
AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul hakkında ilk paylaşım
AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, sosyal medya platformu X'te adaylığına yönelik ilk paylaşımı yaptı. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T16:58+0300
2024-01-07T16:58+0300
2024-01-07T16:59+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
murat kurum
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
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AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, "Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul" paylaşımını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/liste-aciklandi-ak-partinin-26-sehirdeki-adaylari-1079396814.html
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murat kurum, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri
murat kurum, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri
AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul hakkında ilk paylaşım
16:58 07.01.2024 (güncellendi: 16:59 07.01.2024)
AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, sosyal medya platformu X'te adaylığına yönelik ilk paylaşımı yaptı.
AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, "Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul" paylaşımını yaptı.