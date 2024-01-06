https://sputniknews.com.tr/20240106/umumi-tuvaletteki-klozetten-yilan-cikti-1079372835.html
Umumi tuvaletteki klozetten yılan çıktı
Umumi tuvaletteki klozetten yılan çıktı
Avustralya'nın doğusunda yer alan bir eyallette umumi tuvaleti kullanan bir kişi klozette yılan bularak durumu polise bildirdi. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T09:18+0300
2024-01-06T09:18+0300
2024-01-06T09:18+0300
dünya
video
polis
yılan
queensland
avustralya
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Avusturalya’nın Queensland eyaletine bağlı Goondiwindi bölgesinde yer alan umumi tuvaletin klozetinde yılan bulundu.Tuvalete giren bir kişi yılanı bulmasının ardından polis çağırdı.Polisin yılanın yakalanması için yabani hayat bakıcısı Tennille Banks’e haber verirken Banks, ülkenin doğu kıyısında haftalarca süren şiddetli fırtınaların ardından da etkili olan sıcaklıklar nedeniyle yılanların tuvaletlerde sık görülebildiğini söyledi.
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Avusturalya’da umumi tuvalette yılan çıktı
Avusturalya’da umumi tuvalette yılan çıktı
2024-01-06T09:18+0300
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video, polis, yılan, queensland, avustralya, видео
video, polis, yılan, queensland, avustralya, видео
Umumi tuvaletteki klozetten yılan çıktı
Avustralya'nın doğusunda yer alan bir eyallette umumi tuvaleti kullanan bir kişi klozette yılan bularak durumu polise bildirdi.
Avusturalya’nın Queensland eyaletine bağlı Goondiwindi bölgesinde yer alan umumi tuvaletin klozetinde yılan bulundu.
Tuvalete giren bir kişi yılanı bulmasının ardından polis çağırdı.
Polisin yılanın yakalanması için yabani hayat bakıcısı Tennille Banks’e haber verirken Banks, ülkenin doğu kıyısında haftalarca süren şiddetli fırtınaların ardından da etkili olan sıcaklıklar nedeniyle yılanların tuvaletlerde sık görülebildiğini söyledi.