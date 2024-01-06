https://sputniknews.com.tr/20240106/sadi-yazici-kimdir-1079338807.html

Şadi Yazıcı kimdir?

Şadi Yazıcı kimdir?

Yerel seçimler yaklaşırken, İstanbul'un ilçelerinden 3 dönem üst üste seçilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile ilgili detaylar merak edilen gündem... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T22:56+0300

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2024-01-06T22:56+0300

türkiye

şadi yazıcı

ak parti

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

aday

tuzla belediyesi

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1971 yılında Erzurum'da doğan Şadi Yazıcı 1974 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Yazıcı İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul Kartal'da tamamladı. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Şadi Yazıcı, 1997 yılında Tuzla'da doktorluk mesleğini yapmaya başladı. Siyaset hayatına AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında yer alarak başlayan Yazıcı, İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanlığı yaptı. AK Parti Genel Merkezi’nin düzenlediği 'Teşkilat Nedir?' konulu makale yarışmasında birincilik ödülü alan Şadi Yazıcı 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yerine getirdi. Şadi Yazıcı 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan ilçe kongresinde tekrar aday olmadı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı hangi partiden?29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde ise AK Parti’den belediye başkan adayı olan Yazıcı, yüzde 40. 25 oy oranıyla Tuzla Belediye Başkanı seçildi.2014'te tekrar aday olan Yazıcı, yüzde 49.99 oy oranıyla ikinci kez ve 2019 yerel seçimlerinde üçüncü kez Tuzla Belediye Başkanı seçildi.Şadi Yazıcı kimdir?Yazıcı üniversiteden mezun olduktan sonra doktorluk kariyerinin başında Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi'ni kurdu. 2017 yılında Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı’nın kuruluş çalışmalarını yürüten Şadi Yazıcı kurucu mütevelli heyet başkanı seçildi. Yazıcı hala Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı'dır.1998 yılında evlenen Şadi Yazıcı 2 çocuk babasıdır.

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