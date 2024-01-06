https://sputniknews.com.tr/20240106/rusya-sanayi-ve-ticaret-bakani-drone-karsiti-sistemlerin-calismalarini-denetledi-1079373820.html

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı drone karşıtı sistemlerin çalışmalarını denetledi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı drone karşıtı sistemlerin çalışmalarını denetledi

'ERA' Konseyi'nin saha dışı toplantısında drone karşıtı sistemlerin çalışmalarını denetleyen Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ve Rusya Savunma... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Krasnodar Bölgesi'nin Novorossiysk Bölgesi'ndeki Raevsky Eğitim Sahası'nda Askeri Yenilik Teknokenti 'ERA' Konseyi'nin saha dışı toplantısında drone karşıtı sistemlerin çalışmalarını denetledi.Görüntülerde Manturov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, İHA'nın fırlatılışını ve etkisiz hale getirilmesini gözlemledi.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başkanı, gerçekleşen fuarda drone karşıtı sistemlerin, drone'lara yönelik radar tespit sistemlerinin ve insansız hava sistemlerinin yer aldığını kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı Basın Servisi, gösterilen cihazlardan bazılarının özel askeri operasyon (SVO) bölgesinde test edildiğini bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın bir platformu olan İnovasyon Teknokenti "ERA", askeri teknolojiler alanında teklifler hazırlamak, projeler geliştirmek ve uygulamak için askeri-endüstriyel kompleksin bilim adamlarını, uzmanlarını ve işletmelerini bir araya getiriyor.

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