https://sputniknews.com.tr/20240106/otelde-su-yerine-camasir-suyu-servis-edilen-aile-uzerine-limon-da-koydular-tahmin-edemezdik-1079375855.html

Otelde su yerine çamaşır suyu servis edilen aile: 'Üzerine limon da koydular, tahmin edemezdik'

Otelde su yerine çamaşır suyu servis edilen aile: 'Üzerine limon da koydular, tahmin edemezdik'

Tatil için İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir ailenin 2 yaşındaki kızlarına su yerine çamaşır suyu servis edildi. Leyla ismindeki küçük kız, çamaşır suyunu içer... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T10:52+0300

2024-01-06T10:52+0300

2024-01-06T10:52+0300

türkiye

çamaşır suyu

ankara

istanbul

tatil

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Ankara' Kızılcahamam'daki bir termal otele, tatil için İstanbul'dan gelen ailenin 2 yaşındaki kızlarına su yerine çamaşır suyu servis edildi. Leyla ismindeki küçük kız, çamaşır suyunu içer içmez nefes alamaz hale geldi ve hastaneye kaldırıldı. Olayın detaylarını Habertürk televizyonuna anlatan anne Zeynep Y. çamaşır suıyu olduğunuj tahmin etmesinin imkansız olduğunu söyledi. Zeynep Y., “Pet şişeye çamaşır suyunu boşaltıyorlar daha sonra tezgahın üstüne koyuyorlar. Daha sonra orada olduğunu unutuyorlar. O su şişesinden garson açıp bizim bardağımıza döküp üzerine de bir dilim limon koyup bize servis ediyor. Yani benim onun çamaşır suyu olduğunu tahmin etmem imkansız" diye konuştu. Taksirle yaralamadan soruşturma başlatıldı Anne Zeynep Y. "Leyla birden nefes alamadı, öksürmeye başladı. Su sandığımız şeyin aslında çamaşır suyu olduğunu anladık. Leyla ağzını tutamıyordu. Ağzında ödem oluştu dudakları ağzı şişti. Çok korktuk, hemen hastaneye koştuk." dedi. Minik Leyla'nın hastanedeki tedavisine yönelik Yeni, "Çok şükür ciddi bir sorun yok, ama daha kötüsü de olabilirdi" diye konuştu. Olaya ilişin aile, otel ve garson hakkında suç duyurusunda bulundu. Kızılcahamam Başsavcılığı tarafından "taksirle yaralama" soruşturması açıldı.

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çamaşır suyu, ankara, istanbul, tatil