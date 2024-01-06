https://sputniknews.com.tr/20240106/msb-irakin-kuzeyine-gerceklestirilen-hava-harekatinda-15-hedef-imha-edildi-1079386792.html
MSB: Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 15 hedef imha edildi
MSB: Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 15 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T19:34+0300
2024-01-06T19:34+0300
2024-01-06T19:57+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
son dakika
kuzey irak
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'terör örgütü PKK/KCK'lı ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflere bugün saat 17.30'da hava harekatları düzenlendiği' belirtildi.Açıklamada, "İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/msb-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-2-bin-201e-ulasti-1079127695.html
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milli savunma bakanlığı (msb), son dakika, kuzey irak
milli savunma bakanlığı (msb), son dakika, kuzey irak
MSB: Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 15 hedef imha edildi
19:34 06.01.2024 (güncellendi: 19:57 06.01.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'terör örgütü PKK/KCK'lı ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflere bugün saat 17.30'da hava harekatları düzenlendiği' belirtildi.
Açıklamada, "İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.