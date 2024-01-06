https://sputniknews.com.tr/20240106/diyanet-unlu-sanatci-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1079382985.html

Diyanet ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyanet ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T16:13+0300

2024-01-06T16:13+0300

2024-01-06T16:23+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

suç duyurusu

volkan konak

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Diyanet İşleri Başkanlığı, sanatçı Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu.Diyanet'ten yapılan açıklamada, Konak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" görevinin kanunla kendisine tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın en üst temsilcisi Ali Erbaş'ı rencide ederek kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.Konak'ın paylaştığı metnin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesi kapsamına uygun düşünce, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalmadığı, tahkir edici, sert ve incitici mahiyette İslam dinini ve İslam dinine inananları aşağılayan, İslam dinine saldırı niteliğinde olduğu ve alenen hakaretlerde bulunulduğunun gayet açık olduğu ifade edildi.Konak'ın söylediği sözlerin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını oluşturduğu bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:Volkan Konak kimdir? Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon Yeri adlı müzik albümüyle başladı. Daha sonraları beste çalışmaları da yaparak müzik kariyerine devam etti.

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