https://sputniknews.com.tr/20240106/cin-meteoroloji-uydularini-uzaya-firlatti-1079384356.html
Çin meteoroloji uydularını uzaya fırlattı
Çin meteoroloji uydularını uzaya fırlattı
Çin, ''Tienmu-1'' uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T17:17+0300
2024-01-06T17:17+0300
2024-01-06T17:17+0300
dünya
çin
uydu
uzay
tienmu-1
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Çin medyasının haberine göre uydular, dün akşam saatlerinde, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.Ticari meteoroloji veri hizmetleri için kullanılması amaçlanan uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 25'inci başarılı taşıma görevi oldu.Adı Çincede "Gök Ana" anlamına gelen "Tienmu" uydu ağının parçası olan ilk iki uydu 9 Ocak 2023'te, dört uydudan oluşan gruplardan ilki 22 Mart 2023'te, ikincisi 20 Temmuz 2023'te, üçüncüsü 25 Aralık 2023'te ve dördüncüsü 27 Aralık 2023'te fırlatılmıştı.
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çin, uydu, uzay, tienmu-1
çin, uydu, uzay, tienmu-1
Çin meteoroloji uydularını uzaya fırlattı
Çin, ''Tienmu-1'' uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.
Çin medyasının haberine göre uydular, dün akşam saatlerinde, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Ticari meteoroloji veri hizmetleri için kullanılması amaçlanan uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.
Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 25'inci başarılı taşıma görevi oldu.
Adı Çincede "Gök Ana" anlamına gelen "Tienmu" uydu ağının parçası olan ilk iki uydu 9 Ocak 2023'te, dört uydudan oluşan gruplardan ilki 22 Mart 2023'te, ikincisi 20 Temmuz 2023'te, üçüncüsü 25 Aralık 2023'te ve dördüncüsü 27 Aralık 2023'te fırlatılmıştı.