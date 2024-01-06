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Bahçeli: Türkiye laik hukuk devletidir
Bahçeli: Türkiye laik hukuk devletidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni"nde yaptığı açıklamada "Türkiye laik hukuk... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni"nde konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
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Bahçeli: Türkiye laik hukuk devletidir

16:31 06.01.2024 (güncellendi: 16:35 06.01.2024)
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni"nde yaptığı açıklamada "Türkiye laik hukuk devletidir" ifadelerini kullanarak iptal edilen Süper Kupa finallerine yönelik "TFF süreci yönetemedi, Türk futbolu duvara tosladı" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni"nde konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Muhalefet partilerinin Türkiye'nin saygınlığını kundaklamanın yanı sıra kötülemek ve kötü göstermek için çok çirkin yollara tevessül ettikleri saklanamaz bir gerçektir. Samimiyetsiz ve sahtekar bir siyasetin acıklı hal özetinden başka bir şey değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye demektir. Cumhuriyet demektir, milli mücadele demektir, istiklal demektir, istikbal demektir, biz demektir.
Muhterem hatıraları ve müstesna emanetleri ilelebet yaşatılacaktır. Bayatlamış ezberleri tedavüle sokmak için fırsat kollayanlara sekülerizmle muhafazakarlığı çatıştırmak için zemin yoklayanlara milletimizin aldanması, prim vermesi, ortam açması eşyanın tabiatına aykırıdır.
Bölücülere, teröristlere hak ihlali kararlarını cömertçe veren Anayasa Mahkemesi, milletimizin gasp ve ihanet edilen haklarını ne yapacak, nasıl savunacak? Hiç olmazsa adalet ve hukuk namusuna bir nebze olsa da sahip olduğunu ne zaman gösterecektir? Bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin şerefli hakimlerini de yürekten kutluyor, aldıkları kararı destekliyoruz.
Türkiye'nin parlayan çehresini, güçlenen iradesini, yükselen itibarını gölgelemek, yapay iç sorunlara gömülmesini projelendirmek amacıyla iç ve dış mahreçli bir operasyon gün be gün ilerleyiş kaydetmektedir. Bu karanlık kampanya sürecinin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne kadar artarak devamı beklenmektedir.
Riyad'da oynanması gündemdeyken ertelenen Süper Kupa finalinden sonra yaşanan sipariş heyecan dalgası, Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini ve komşu ülkelerle kurmaya çalıştığı çok boyutlu diyalog köprülerini dinamitleme amacına hizmetten başka bir şeye yaramamıştır.
Türk futbolunda olmayan sadece futboldur. Bunun dışında ne ararsa bulunacak. Türkiye Futbol Federasyonu, süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray gibi futbol kulüpleri de aklı başında, sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir.
Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. Aziz Atatürk'ün bir futbol müsabakasında kaygı verici şekilde istismarı, müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak lazım gelen tedbirlerin alınmasından imtina edilmesi sadece ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez.
Eğer böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir. Süper Kupa Finalinin oynanması için Riyad'ın niçin seçildiği kadar muhatap ülkeyle hazırlanan protokole neden uyulmadığı kafamızı bulandıran ve kuşkularımızı çoğaltan bir muammadır. Türkiye'nin siyasi, stratejik ve diplomatik gücünü tahrip etmek hiç kimseye verilmiş imtiyazlı bir hak olamaz.
En başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak üzere Riyad krizine dahil olan her kim varsa kuru bir özürle veya bir şey olmamış gibi davranarak muafiyet kazanamaz. Türk sporunu siyasi çekişmelerin içine çekerek nefret söylemini yaymaya çalışmanın ne vatanseverlikle ne de milletseverlikle bağdaşır bir tarafı yoktur.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
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