https://sputniknews.com.tr/20240106/ak-partide-adaylar-kesinlesti-iddiasi-erdogandan-eski-chpli-isme-baskan-adayligi-teklifi-1079379888.html

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası: Erdoğan'dan eski CHP'li isme başkan adaylığı teklifi

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası: Erdoğan'dan eski CHP'li isme başkan adaylığı teklifi

Seçim yılına girilmesiyle beraber partilerin adayları da bir bir belli oluyor. Yoğun mesai harcayan partilerde sürpriz isimler de çıkabiliyor. Son olarak... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T14:03+0300

2024-01-06T14:03+0300

2024-01-06T14:03+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

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Ocak ayı siyasi partiler için hareketli başladı. Tüm siyasi partiler yerel seçimde yarışacak adaylarını tek tek duyuruyor. Gözler yarın açıklanacak AK Parti'nin İstanbul adayına çevrilmişken İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsmail Saymaz AK Parti'nin Muğla adaylığı için eski bir CHP'liye teklif götürdüğünü ve bu teklifin kabul edildiğini duyurdu. Saymaz paylaşımında, "Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak. Ayaydın ile konuştum. Bu teklifin 1.5 ay önce Erdoğan’dan geldiğini söyledi. Ayaydın’ın kızı Derya Hanım, hali hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240106/ak-parti-28-sehrin-belediye-baskani-aciklayacak-listede-12-buyuksehir-belediyesi-de-var-1079373172.html

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