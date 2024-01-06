https://sputniknews.com.tr/20240106/ak-partide-adaylar-kesinlesti-iddiasi-erdogandan-eski-chpli-isme-baskan-adayligi-teklifi-1079379888.html
AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası: Erdoğan'dan eski CHP'li isme başkan adaylığı teklifi
AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası: Erdoğan'dan eski CHP'li isme başkan adaylığı teklifi
Seçim yılına girilmesiyle beraber partilerin adayları da bir bir belli oluyor. Yoğun mesai harcayan partilerde sürpriz isimler de çıkabiliyor. Son olarak... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T14:03+0300
2024-01-06T14:03+0300
2024-01-06T14:03+0300
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31 mart yerel seçimleri
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yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
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Ocak ayı siyasi partiler için hareketli başladı. Tüm siyasi partiler yerel seçimde yarışacak adaylarını tek tek duyuruyor. Gözler yarın açıklanacak AK Parti'nin İstanbul adayına çevrilmişken İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsmail Saymaz AK Parti'nin Muğla adaylığı için eski bir CHP'liye teklif götürdüğünü ve bu teklifin kabul edildiğini duyurdu. Saymaz paylaşımında, "Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak. Ayaydın ile konuştum. Bu teklifin 1.5 ay önce Erdoğan’dan geldiğini söyledi. Ayaydın’ın kızı Derya Hanım, hali hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240106/ak-parti-28-sehrin-belediye-baskani-aciklayacak-listede-12-buyuksehir-belediyesi-de-var-1079373172.html
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ak parti, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri
ak parti, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri
AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası: Erdoğan'dan eski CHP'li isme başkan adaylığı teklifi
Seçim yılına girilmesiyle beraber partilerin adayları da bir bir belli oluyor. Yoğun mesai harcayan partilerde sürpriz isimler de çıkabiliyor. Son olarak gazeteci İsmail Saymaz AK Parti'nin Muğla belediye başkan adaylığı için eski CHP'li bir isme teklif götürdüğünü duyurdu.
Ocak ayı siyasi partiler için hareketli başladı. Tüm siyasi partiler yerel seçimde yarışacak adaylarını tek tek duyuruyor. Gözler yarın açıklanacak AK Parti'nin İstanbul adayına çevrilmişken İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsmail Saymaz AK Parti'nin Muğla adaylığı için eski bir CHP'liye teklif götürdüğünü ve bu teklifin kabul edildiğini duyurdu. Saymaz paylaşımında, "Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak. Ayaydın ile konuştum. Bu teklifin 1.5 ay önce Erdoğan’dan geldiğini söyledi. Ayaydın’ın kızı Derya Hanım, hali hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili" ifadelerini kullandı.
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Balıkesir: Yücel Yılmaz