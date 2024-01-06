https://sputniknews.com.tr/20240106/ak-parti-28-sehrin-belediye-baskani-aciklayacak-listede-12-buyuksehir-belediyesi-de-var-1079373172.html

AK Parti, 28 şehrin belediye başkanı açıklayacak: Listede 12 büyükşehir belediyesi de var

AK Parti, 28 şehrin belediye başkanı açıklayacak: Listede 12 büyükşehir belediyesi de var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Pazar günü İstanbul’da gerçekleşecek etkinlikte açıklayacak. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek toplantıda 12... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T09:24+0300

2024-01-06T09:24+0300

2024-01-06T09:24+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

belediye başkanı

aday

açıklama

recep tayyip erdoğan

ankara

elazığ

kocaeli

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AK Parti 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere yönelik ilk aday tanıtım toplantısını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Pazar günü İstanbul’da gerçekleşecek etkinlikte açıklayacak. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek toplantıda 12 büyükşehir ile 16 ilin adayı tanıtılacak. Etkinlikte adayları belirlenecek büyükşehir belediyeleri listesi şöyle: Adayları açıklanacak diğer iller ise şunlar:46 şehir Ankara'da açıklanacakAdaylar alfabetik sıraya göre açıklanacak. AK Parti’de iki aşamalı aday tanıtım toplantısının ikincisi ise başkent Ankara’da 15 Ocak’ta düzenlenecek. Burada Ankara adayı ile birlikte 46 büyükşehir ve ilin adayı daha duyurulacak.

ankara

elazığ

kocaeli

rize

tokat

çanakkale

balıkesir

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ak parti, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), belediye başkanı, aday, açıklama, recep tayyip erdoğan, ankara, elazığ, kocaeli, rize, tokat, çanakkale, balıkesir