https://sputniknews.com.tr/20240106/ak-parti-28-sehrin-belediye-baskani-aciklayacak-listede-12-buyuksehir-belediyesi-de-var-1079373172.html
AK Parti, 28 şehrin belediye başkanı açıklayacak: Listede 12 büyükşehir belediyesi de var
AK Parti, 28 şehrin belediye başkanı açıklayacak: Listede 12 büyükşehir belediyesi de var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Pazar günü İstanbul’da gerçekleşecek etkinlikte açıklayacak. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek toplantıda 12... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T09:24+0300
2024-01-06T09:24+0300
2024-01-06T09:24+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
belediye başkanı
aday
açıklama
recep tayyip erdoğan
ankara
elazığ
kocaeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1e/1079204753_0:189:2902:1821_1920x0_80_0_0_5873e187d84ff7d6802e818f19932045.jpg
AK Parti 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere yönelik ilk aday tanıtım toplantısını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Pazar günü İstanbul’da gerçekleşecek etkinlikte açıklayacak. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek toplantıda 12 büyükşehir ile 16 ilin adayı tanıtılacak. Etkinlikte adayları belirlenecek büyükşehir belediyeleri listesi şöyle: Adayları açıklanacak diğer iller ise şunlar:46 şehir Ankara'da açıklanacakAdaylar alfabetik sıraya göre açıklanacak. AK Parti’de iki aşamalı aday tanıtım toplantısının ikincisi ise başkent Ankara’da 15 Ocak’ta düzenlenecek. Burada Ankara adayı ile birlikte 46 büyükşehir ve ilin adayı daha duyurulacak.
ankara
elazığ
kocaeli
rize
tokat
çanakkale
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1e/1079204753_111:0:2790:2009_1920x0_80_0_0_bf29ed002f6d50fd31de9fb02f8d734c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), belediye başkanı, aday, açıklama, recep tayyip erdoğan, ankara, elazığ, kocaeli, rize, tokat, çanakkale, balıkesir
ak parti, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), belediye başkanı, aday, açıklama, recep tayyip erdoğan, ankara, elazığ, kocaeli, rize, tokat, çanakkale, balıkesir
AK Parti, 28 şehrin belediye başkanı açıklayacak: Listede 12 büyükşehir belediyesi de var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Pazar günü İstanbul’da gerçekleşecek etkinlikte açıklayacak. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek toplantıda 12 büyükşehir ile 16 ilin adayı tanıtılacak.
AK Parti 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere yönelik ilk aday tanıtım toplantısını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Pazar günü İstanbul’da gerçekleşecek etkinlikte açıklayacak. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek toplantıda 12 büyükşehir ile 16 ilin adayı tanıtılacak.
Etkinlikte adayları belirlenecek büyükşehir belediyeleri listesi şöyle:
Adayları açıklanacak diğer iller ise şunlar:
46 şehir Ankara'da açıklanacak
Adaylar alfabetik sıraya göre açıklanacak. AK Parti’de iki aşamalı aday tanıtım toplantısının ikincisi ise başkent Ankara’da 15 Ocak’ta düzenlenecek. Burada Ankara adayı ile birlikte 46 büyükşehir ve ilin adayı daha duyurulacak.