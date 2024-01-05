Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
© İHA / Mustafa Kemal Bektaşİstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
© İHA / Mustafa Kemal Bektaş
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balıkçıların ağına mayın takıldı.
Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.
Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.
Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.
Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı.
Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı belirtildi.
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW113511İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
1/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW113511
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
2/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW113511İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
3/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW113511
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
1/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW113511
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
2/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
3/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW113511
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
2 Eylül 2021, 11:50