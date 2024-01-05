Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Selçuk Bayraktar, Koç ailesini üçe katladı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Yunanistan’dan Türkiye’ye İtalya taktiği
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Yeni yılda berber ücretlerine rekor zam
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
13:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
13:47
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın sağlıktan eğitime kullanım alanları ve somut örnekleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: İsrail ve ABD’yi bölge ülkelerinin iş birliği durdurur
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
2024 Projeksiyonu: İsrail-Filistin çatışması
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet uzay aracı bilime ışık oldu
17:40
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
18:14
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
18:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Canan Karatay'ın suç duyurusu gerektiren çok sayıda olayı var'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yargıtay-AYM anlaşmazlığı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
YEŞİLÇAM’IN ÇINARI
‘En özgür hissettiğim yer akıl hastanesi’
13:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
15:09
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
15:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240105/zonguldakta-balikcilarin-agina-deniz-mayini-takildi-1079363896.html
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına deniz mayını takıldı. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T17:57+0300
2024-01-05T17:57+0300
türkiye
zonguldak
ereğli
karadeniz
karadeniz ereğli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/05/1079363266_0:126:2424:1490_1920x0_80_0_0_548f4141c2d8deec148b80d621d76cf2.jpg
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balıkçıların ağına mayın takıldı.Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı.Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20210902/istanbul-bogazinda-balikci-agina-mayin-takildi-1048541582.html
türkiye
zonguldak
ereğli
karadeniz
karadeniz ereğli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/05/1079363266_135:0:2290:1616_1920x0_80_0_0_aef6b2121b01cc9abe90972b35b0e13e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zonguldak, ereğli, karadeniz, karadeniz ereğli
zonguldak, ereğli, karadeniz, karadeniz ereğli

Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı

17:57 05.01.2024
© İHA / Mustafa Kemal Bektaşİstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© İHA / Mustafa Kemal Bektaş
Abone ol
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balıkçıların ağına mayın takıldı.
Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.
Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.
Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.
Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı.
Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı belirtildi.
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW113511İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek. - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW113511
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW113511İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW113511
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
1/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW113511
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
2/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
3/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW113511
İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.
Patlama olabilir diye komple sahili ve plajı kapattılar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
TÜRKİYE
İstanbul Boğazı'nda balıkçı ağına mayın takıldı
2 Eylül 2021, 11:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала