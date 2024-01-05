https://sputniknews.com.tr/20240105/zonguldakta-balikcilarin-agina-deniz-mayini-takildi-1079363896.html

Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı

Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına deniz mayını takıldı. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T17:57+0300

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türkiye

zonguldak

ereğli

karadeniz

karadeniz ereğli

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balıkçıların ağına mayın takıldı.Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı.Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20210902/istanbul-bogazinda-balikci-agina-mayin-takildi-1048541582.html

türkiye

zonguldak

ereğli

karadeniz

karadeniz ereğli

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