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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/ukraynanin-atesledigi-10-olha-fuzesi-belgorod-bolgesi-semalarinda-imha-edildi-1079347968.html
Ukrayna'nın ateşlediği 10 Olha füzesi Belgorod Bölgesi semalarında imha edildi
Ukrayna'nın ateşlediği 10 Olha füzesi Belgorod Bölgesi semalarında imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 10 Olha füzesinin sınırdaki Belgorod Bölgesi semalarında imha edildiğini duyurdu. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T10:51+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
füze
belgorod
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Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.Kiev rejiminin gece saatlerinde Rusya topraklarındaki tesislere yeni bir terör saldırısı girişiminde bulunduğunu açıklayan Savunma Bakanlığı, saldırıda Olha füzelerinin kullanıldığını belirtti.Bakanlık, Ukrayna tarafından ateşlenen 10 Olha füzesinin Belgorod Bölgesi semalarında hedefine ulaşamadan imha edildiğini vurguladı.Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, imha edilen füzelerin düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali, bazı evlerin camlarının kırıldığını, 30'dan fazla arabanın hasar aldığını da bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/abdde-liseye-silahli-saldiri-duzenlendi-1079347600.html
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ukrayna, füze, belgorod
ukrayna, füze, belgorod

Ukrayna'nın ateşlediği 10 Olha füzesi Belgorod Bölgesi semalarında imha edildi

10:51 05.01.2024
© Sputnik / Pavel LisitsynRus ordusunun en güçlü silahları
Rus ordusunun en güçlü silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 10 Olha füzesinin sınırdaki Belgorod Bölgesi semalarında imha edildiğini duyurdu.
Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.

Kiev rejiminin gece saatlerinde Rusya topraklarındaki tesislere yeni bir terör saldırısı girişiminde bulunduğunu açıklayan Savunma Bakanlığı, saldırıda Olha füzelerinin kullanıldığını belirtti.

Bakanlık, Ukrayna tarafından ateşlenen 10 Olha füzesinin Belgorod Bölgesi semalarında hedefine ulaşamadan imha edildiğini vurguladı.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, imha edilen füzelerin düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali, bazı evlerin camlarının kırıldığını, 30'dan fazla arabanın hasar aldığını da bildirdi.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
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