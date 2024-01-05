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https://sputniknews.com.tr/20240105/turkiyedeki-137-aktif-siyasi-partide-toplam-14-milyonun-uzerinde-uye-bulunuyor-1079355670.html
Türkiye'de 137 aktif siyasi partide toplam 14 milyonun üzerinde üye bulunuyor
Türkiye'de 137 aktif siyasi partide toplam 14 milyonun üzerinde üye bulunuyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ocak 2024 siyasi parti üye verilerine göre, Türkiye'de 14 milyonun üzerinde üye yer alıyor. En fazla üyeye sahip siyasi... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T14:40+0300
2024-01-05T14:45+0300
türkiye
siyasi parti
seçim
siyasi parti üyeleri
seçmen
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Her yılın Ocak ayının ilk haftasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayınlanan Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayıları bu yılın yeni verileriyle güncellendi. Açıklanan verilere göre, 11 milyon 41 bin 464 üyesi bulunan AK Parti Türkiye'de en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda birinci sırada yer aldı. AK Parti'yi 1 milyon 428 bin 800 üyeyle CHP, 508 bin 578 üyeyle İYİ Parti, 486 bin 986 üyeyle MHP, 365 bin 767 üyeyle ise Yeniden Refah Partisi takip etti. Meclis'te yer alan siyasi partilerden Saadet Partisi 243 bin 312, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 146 bin 820, Gelecek Partisi'nin 70 bin 451, DEM Parti'nin 10 bin 353, TİP'in 43 bin 206, HÜDA PAR'ın 13 bin 741, DSP'nin 25 bin 570 üyesi bulunuyor. Üye sayısı yüksek olan diğer bazı siyasi partiler ise şöyle: Zafer Partisi 43 bin 515, Memleket Partisi 66 bin 738, Büyük Birlik Partisi 112 bin 277, Vatan Partisi'nin 13 bin 955, Genç Parti'nin 23 bin 466.Bazı siyasi partilerin ise üye sayısı bulunmuyor.
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siyasi parti, seçim, siyasi parti üyeleri, seçmen
siyasi parti, seçim, siyasi parti üyeleri, seçmen

Türkiye'de 137 aktif siyasi partide toplam 14 milyonun üzerinde üye bulunuyor

14:40 05.01.2024 (güncellendi: 14:45 05.01.2024)
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ocak 2024 siyasi parti üye verilerine göre, Türkiye'de 14 milyonun üzerinde üye yer alıyor. En fazla üyeye sahip siyasi partilerin başında 11 milyon 41 bin 464'le AK Parti bulunuyor.
Her yılın Ocak ayının ilk haftasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayınlanan Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayıları bu yılın yeni verileriyle güncellendi.

Açıklanan verilere göre, 11 milyon 41 bin 464 üyesi bulunan AK Parti Türkiye'de en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda birinci sırada yer aldı.

AK Parti'yi 1 milyon 428 bin 800 üyeyle CHP, 508 bin 578 üyeyle İYİ Parti, 486 bin 986 üyeyle MHP, 365 bin 767 üyeyle ise Yeniden Refah Partisi takip etti.

Meclis'te yer alan siyasi partilerden Saadet Partisi 243 bin 312, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 146 bin 820, Gelecek Partisi'nin 70 bin 451, DEM Parti'nin 10 bin 353, TİP'in 43 bin 206, HÜDA PAR'ın 13 bin 741, DSP'nin 25 bin 570 üyesi bulunuyor.

Üye sayısı yüksek olan diğer bazı siyasi partiler ise şöyle:

Zafer Partisi 43 bin 515, Memleket Partisi 66 bin 738, Büyük Birlik Partisi 112 bin 277, Vatan Partisi'nin 13 bin 955, Genç Parti'nin 23 bin 466.

Bazı siyasi partilerin ise üye sayısı bulunmuyor.
© Sputnik / Kerimcan MalazSiyasi partilerin üye sayısı
Siyasi partilerin üye sayısı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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