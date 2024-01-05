https://sputniknews.com.tr/20240105/ssk-ve-bag-kur-emeklisinin-zam-orani-artar-mi-1079358941.html

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı artar mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı artar mı?

Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Aradaki zam... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T15:15+0300

2024-01-05T15:15+0300

2024-01-05T16:09+0300

ekonomi

memur

emekli

işçi

ssk

bağ-kur

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NTV'nin aktardığı habere göre yeni yılda geçerli olacak memur ve emekli zammı belli oldu.Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam alacak.Memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık fark ise 'zam oranında artış olacak mı?' sorusunu akıllara getirdi. Ekonomi yönetiminin bu yönde bir çalışma yaptığı belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240105/bakan-vedat-isikhan-duyurdu-yeni-sigorta-sistemi-geliyor-1079358424.html

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memur, emekli, işçi, ssk, bağ-kur