https://sputniknews.com.tr/20240105/ssk-ve-bag-kur-emeklisinin-zam-orani-artar-mi-1079358941.html
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı artar mı?
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı artar mı?
Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Aradaki zam... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T15:15+0300
2024-01-05T15:15+0300
2024-01-05T16:09+0300
ekonomi
memur
emekli
işçi
ssk
bağ-kur
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NTV'nin aktardığı habere göre yeni yılda geçerli olacak memur ve emekli zammı belli oldu.Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam alacak.Memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık fark ise 'zam oranında artış olacak mı?' sorusunu akıllara getirdi. Ekonomi yönetiminin bu yönde bir çalışma yaptığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/bakan-vedat-isikhan-duyurdu-yeni-sigorta-sistemi-geliyor-1079358424.html
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memur, emekli, işçi, ssk, bağ-kur
memur, emekli, işçi, ssk, bağ-kur
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı artar mı?
15:15 05.01.2024 (güncellendi: 16:09 05.01.2024)
Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Aradaki zam farkı nedeniyle oranın artırılması için çalışma yapıldığı belirtiliyor.
NTV'nin aktardığı habere göre yeni yılda geçerli olacak memur ve emekli zammı belli oldu.
Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam alacak.
Memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık fark ise 'zam oranında artış olacak mı?' sorusunu akıllara getirdi. Ekonomi yönetiminin bu yönde bir çalışma yaptığı belirtiliyor.