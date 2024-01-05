https://sputniknews.com.tr/20240105/romanya-savunma-bakanligi-ukraynaya-yapilan-askeri-yardimi-parlamentodan-gizli-tutuyor-1079356312.html

Romanya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı parlamentodan gizli tutuyor

Romanya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı parlamentodan gizli tutuyor

Romanya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya yapılan yardımlara ilişkin verileri milletvekiline vermeyi reddetti. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T14:00+0300

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Romanya Savunma Bakanlığı, ülke parlamentosunun bir üyesi olan Dan Tanase'nin talebine cevaben Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar hakkında bilgi vermeyi reddetti.Romanya Parlamentosu Üyesi Dan Tanase, Temsilciler Meclisi'nde Bükreş'in Kiev'e sağladığı askeri yardımla ilgili Savunma Bakanlığı'na bir talepte bulundu.Milletvekiline verilen ve sosyal ağlarda yayımlanan yanıtta şu ifadeler yer aldı:Bakanlık, bu tür bilgilerin 'gizli verilerin korunmasına ilişkin kurallar uyarınca' Temsilciler Meclisi Savunma, Kamu Düzeni ve Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından değerlendirilebileceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231010/romanya-parlamentosu-zelenskiyin-konusma-yapacagi-toplantiyi-iptal-etti-1076193711.html

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