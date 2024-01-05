https://sputniknews.com.tr/20240105/romanya-savunma-bakanligi-ukraynaya-yapilan-askeri-yardimi-parlamentodan-gizli-tutuyor-1079356312.html
Romanya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı parlamentodan gizli tutuyor
Romanya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı parlamentodan gizli tutuyor
Romanya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya yapılan yardımlara ilişkin verileri milletvekiline vermeyi reddetti. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T14:00+0300
2024-01-05T14:00+0300
2024-01-05T14:00+0300
ukrayna krizi
romanya
ukrayna
ukrayna ordusu
milletvekili
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/05/1079356111_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a722837e0a6f2e760ff73f70dababa1c.jpg
Romanya Savunma Bakanlığı, ülke parlamentosunun bir üyesi olan Dan Tanase'nin talebine cevaben Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar hakkında bilgi vermeyi reddetti.Romanya Parlamentosu Üyesi Dan Tanase, Temsilciler Meclisi'nde Bükreş'in Kiev'e sağladığı askeri yardımla ilgili Savunma Bakanlığı'na bir talepte bulundu.Milletvekiline verilen ve sosyal ağlarda yayımlanan yanıtta şu ifadeler yer aldı:Bakanlık, bu tür bilgilerin 'gizli verilerin korunmasına ilişkin kurallar uyarınca' Temsilciler Meclisi Savunma, Kamu Düzeni ve Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından değerlendirilebileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231010/romanya-parlamentosu-zelenskiyin-konusma-yapacagi-toplantiyi-iptal-etti-1076193711.html
romanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/05/1079356111_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76872dd7afbaabaa7e836949b767c9fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
romanya, ukrayna, ukrayna ordusu, milletvekili
romanya, ukrayna, ukrayna ordusu, milletvekili
Romanya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı parlamentodan gizli tutuyor
Romanya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya yapılan yardımlara ilişkin verileri milletvekiline vermeyi reddetti.
Romanya Savunma Bakanlığı, ülke parlamentosunun bir üyesi olan Dan Tanase'nin talebine cevaben Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar hakkında bilgi vermeyi reddetti.
Romanya Parlamentosu Üyesi Dan Tanase, Temsilciler Meclisi'nde Bükreş'in Kiev'e sağladığı askeri yardımla ilgili Savunma Bakanlığı'na bir talepte bulundu.
Milletvekiline verilen ve sosyal ağlarda yayımlanan yanıtta şu ifadeler yer aldı:
11065A/2023 numarayla kayıtlı 'Ukrayna'ya askeri yardım' konulu sorunuzla bağlantılı olarak, talep edilen bilgilerin gizli olduğunu, daha sonra değiştirildiği ve tamamlandığı şekliyle kamu yararına olan bilgilere serbest erişim hakkındaki kanun hükümleri uyarınca vatandaşların serbest erişimine tabi olmadığını size bildiririz.
Bakanlık, bu tür bilgilerin 'gizli verilerin korunmasına ilişkin kurallar uyarınca' Temsilciler Meclisi Savunma, Kamu Düzeni ve Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından değerlendirilebileceğini söyledi.