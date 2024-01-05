https://sputniknews.com.tr/20240105/merkez-bankasi-rezervleri-141-milyar-61-milyon-dolara-geriledi-1079364566.html
Merkez Bankası rezervleri 141 milyar 61 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 141 milyar 61 milyon dolara geriledi
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 141 milyar 61... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T18:34+0300
2024-01-05T18:34+0300
2024-01-05T18:34+0300
merkez bankası
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
rezerv
tcmb
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 29 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 727 milyon dolar azalışla 92 milyar 830 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 22 Aralık'ta 97 milyar 557 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri 335 milyon dolar artarak 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara çıktı.Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 61 milyon dolara indi.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, tcmb
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, tcmb
Merkez Bankası rezervleri 141 milyar 61 milyon dolara geriledi
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 141 milyar 61 milyon dolara indi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 29 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 727 milyon dolar azalışla 92 milyar 830 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 22 Aralık'ta 97 milyar 557 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 335 milyon dolar artarak 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 61 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih
AltınRezervleri
Brüt DövizRezervleri
Toplam Rezervler
28.01.2022
38.577
71.636
110.214
25.02.2022
42.944
70.200
113.144
25.03.2022
42.399
65.638
108.037
29.04.2022
41.467
65.398
106.865
27.05.2022
41.611
61.285
102.897
24.06.2022
41.594
60.342
101.936
29.07.2022
40.163
61.101
101.263
26.08.2022
40.824
70.823
111.647
30.09.2022
38.996
68.052
107.048
28.10.2022
39.377
74.804
114.180
25.11.2022
42.835
79.766
122.601
30.12.2022
45.851
82.904
128.755
27.01.2023
50.933
76.206
127.139
24.02.2023
49.190
71.980
121.170