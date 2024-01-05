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https://sputniknews.com.tr/20240105/merkez-bankasi-rezervleri-141-milyar-61-milyon-dolara-geriledi-1079364566.html
Merkez Bankası rezervleri 141 milyar 61 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 141 milyar 61 milyon dolara geriledi
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 141 milyar 61... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
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merkez bankası
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
rezerv
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 29 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 727 milyon dolar azalışla 92 milyar 830 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 22 Aralık'ta 97 milyar 557 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri 335 milyon dolar artarak 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara çıktı.Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 61 milyon dolara indi.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, tcmb

Merkez Bankası rezervleri 141 milyar 61 milyon dolara geriledi

18:34 05.01.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© AA
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- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 141 milyar 61 milyon dolara indi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 29 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 727 milyon dolar azalışla 92 milyar 830 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 22 Aralık'ta 97 milyar 557 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 335 milyon dolar artarak 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 61 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

AltınRezervleri

Brüt DövizRezervleri

Toplam Rezervler

28.01.2022

38.577

71.636

110.214

25.02.2022

42.944

70.200

113.144

25.03.2022

42.399

65.638

108.037

29.04.2022

41.467

65.398

106.865

27.05.2022

41.611

61.285

102.897

24.06.2022

41.594

60.342

101.936

29.07.2022

40.163

61.101

101.263

26.08.2022

40.824

70.823

111.647

30.09.2022

38.996

68.052

107.048

28.10.2022

39.377

74.804

114.180

25.11.2022

42.835

79.766

122.601

30.12.2022

45.851

82.904

128.755

27.01.2023

50.933

76.206

127.139

24.02.2023

49.190

71.980

121.170

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