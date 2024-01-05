https://sputniknews.com.tr/20240105/merkez-bankasi-rezervleri-141-milyar-61-milyon-dolara-geriledi-1079364566.html

Merkez Bankası rezervleri 141 milyar 61 milyon dolara geriledi

Merkez Bankası rezervleri 141 milyar 61 milyon dolara geriledi

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 141 milyar 61... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T18:34+0300

2024-01-05T18:34+0300

2024-01-05T18:34+0300

merkez bankası

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

tcmb

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 29 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 727 milyon dolar azalışla 92 milyar 830 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 22 Aralık'ta 97 milyar 557 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri 335 milyon dolar artarak 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara çıktı.Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 392 milyon dolar azalışla 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 61 milyon dolara indi.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, tcmb