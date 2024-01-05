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https://sputniknews.com.tr/20240105/merkez-bankasi-kredilerde-sikilasma-seyri-sona-erdi-1079348487.html
Merkez Bankası: Kredilerde sıkılaşma seyri sona erdi
Merkez Bankası: Kredilerde sıkılaşma seyri sona erdi
Merkez Bankası Kredi Eğilim Anketi'nde 2023 yılının son çeyreğinde işletmelere kullanıdırılan kredilerde sıkılaşma seyrinin sona erdiğini belirtildi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları açıklandı. Buna göre 2024 yılının birinci çeyreği için bankaların beklentisinin işletmelere verilen kredilere uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı yönünde olduğu belirtildi.TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları'nda şu ifadelere yer verildi:
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merkez bankası, ekonomi, kredi
merkez bankası, ekonomi, kredi

Merkez Bankası: Kredilerde sıkılaşma seyri sona erdi

11:01 05.01.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© AA
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Merkez Bankası Kredi Eğilim Anketi'nde 2023 yılının son çeyreğinde işletmelere kullanıdırılan kredilerde sıkılaşma seyrinin sona erdiğini belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları açıklandı. Buna göre 2024 yılının birinci çeyreği için bankaların beklentisinin işletmelere verilen kredilere uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı yönünde olduğu belirtildi.
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları'nda şu ifadelere yer verildi:

"Kredilere Uygulanan Standartlar: Alt kırılımlar incelendiğinde, büyük işletmelere verilen krediler ile yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşma yönlü seyrin zayıflayarak devam ettiği, diğer işletme kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın ise son bulduğu gözlenmektedir. Tüm faktörler standartları sıkılaştırıcı yönde etkilerken, sermaye yeterliliği ile ilgili kısıtlar ve bankanın likidite pozisyonu standartları sıkılaştırıcı yönde etkileyen en önemli faktörler olmuştur. 2024 yılının birinci çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı yönündedir. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin belirgin şekilde zayıfladığı, diğer bireysel kredi türüne uygulanan standartlarda ise sıkılaşmanın sona erdiği görülmektedir. Tüm bireysel kredi türlerinde fon maliyetleri/bilanço kısıtlamaları ile risk algılaması standartları sıkılaştırıcı yönde etkilemiştir. 2024 yılının ilk çeyreği için, konut kredisi standartlarındaki sıkılaşmanın daha da zayıflayacağı, diğer bireysel kredi standartlarının ise bir miktar sıkılaşacağı beklenmektedir. Bankaların yılın ilk çeyreği için taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki beklentisi sıkılaşmanın düşük seviyede devam edeceği yönündedir"

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