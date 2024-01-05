https://sputniknews.com.tr/20240105/madridde-yarin-gozler-ancelottide-arda-guler-ilk-11de-cikacak-mi--1079361546.html
Madrid direktörü Ancelotti, ilk defa göz kırptı: Arda Güler ilk 11'de maça çıkacak mı?
Madrid direktörü Ancelotti, ilk defa göz kırptı: Arda Güler ilk 11'de maça çıkacak mı?
Real Madrid'in yarın Arandina ile deplasmanda oynayacakları maçta, Madrid teknik direktörü Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkabileceğini söyledi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T16:42+0300
2024-01-05T16:42+0300
2024-01-05T16:45+0300
spor
arda güler
real madrid
carlo ancelotti
futbol
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın kupa maçında sahaya ilk 11'de çıkabileceğini söyledi.Ancelotti, İspanya Kral Kupası son 32 turunda yarın Arandina ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.İtalyan teknik adam, milli futbolcuya şans verip vermeyeceğiyle ilgili soruya, "Arda Güler kendini daha iyi hissediyor, iyi gidiyor. Yarın ilk 11'de başlayabilir" yanıtını verdi.El Montecillo Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20240104/herkes-onu-bekliyordu-taraftardan-tepki-geldi-arda-guleri-maca-almayan-ancelotti-aciklama-yapti-1079312373.html
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arda güler, real madrid, carlo ancelotti, futbol
arda güler, real madrid, carlo ancelotti, futbol
Madrid direktörü Ancelotti, ilk defa göz kırptı: Arda Güler ilk 11'de maça çıkacak mı?
16:42 05.01.2024 (güncellendi: 16:45 05.01.2024)
Real Madrid'in yarın Arandina ile deplasmanda oynayacakları maçta, Madrid teknik direktörü Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkabileceğini söyledi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın kupa maçında sahaya ilk 11'de çıkabileceğini söyledi.
Ancelotti, İspanya Kral Kupası son 32 turunda yarın Arandina ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.
İtalyan teknik adam, milli futbolcuya şans verip vermeyeceğiyle ilgili soruya, "Arda Güler kendini daha iyi hissediyor, iyi gidiyor. Yarın ilk 11'de başlayabilir" yanıtını verdi.
El Montecillo Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.