https://sputniknews.com.tr/20240105/komunist-baskan-macoglunun-nereden-aday-olacagi-belli-oldu-1079365509.html

'Komünist Başkan' Maçoğlu, Kadıköy'den aday gösterilecek

'Komünist Başkan' Maçoğlu, Kadıköy'den aday gösterilecek

Sosyalist Meclisler Federasyonu, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun İstanbul’un Kadıköy’dan aday olduğunu duyurdu. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T18:47+0300

2024-01-05T18:47+0300

2024-01-05T18:55+0300

türkiye

istanbul

kadıköy

aday

tkp

tkp/ml

türkiye komünist partisi (tkp)

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Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun nereden aday olacağı belli oldu.SMF Temsilciler Meclisi’nin seçim gündemli toplantısında, kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Maçoğlu, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nden aday olacak. Maçoğlu’nun Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) aday olacağı belirtildi.“Yerel Seçimler Süreci ve Fatih Mehmet Maçoğlu Yoldaşımızın Durumuna Dair Bilgilendirme” başlığıyla yapılan açıklamada, "Demokrat, sol-sosyalist kurumlarla yaptığımız istişareler sonucu Fatih Mehmet Maçoğlu yoldaşımızın İstanbul’un Kadıköy ilçesinde TKP çatı partisi altında demokratik, sol-sosyalist güçlerin ortak adayı olarak yerel seçimlere girmesini karar altına almış bulunmaktayız" ifadeleri yer aldı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıklar, tutumlar ve ittifaklar giderek belirginleşmeye başlamış durumdadır. İktidar ve muhalefetiyle burjuva cephenin durumunu takip etmekle birlikte, varlık gerekçemizin doğal sonucu olarak demokratik, sol-sosyalist cephenin sürece dair hazırlık ve tutumu politik sorumluluğumuzun esasını oluşturmaktadır.Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak daha önce yaptığımız özet bir açıklamayla yerel seçimlere yönelik taktik siyasetimizi ve somutlaşan bir dizi meseleyi demokratik kamuoyu ile paylaşmıştık.Ülke genelinde seçimlere yönelik, kurumsal temelde dahil olduğumuz tüm yerellerde kendi hazırlık ve çalışmalarımız esasta netleşip sonuçlanmakla birlikte, yerel seçimler siyasetimizin esasını oluşturan demokratik ve sol-sosyalist ittifaklar sürecine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu noktadaki görüşmeler önemli bir olgunluğa erişmekle birlikte, her bir alanda netleşerek ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.Fatih Mehmet Maçoğlu yoldaşımızın durumuna dair somutlaşan kararımız ise özetle şu şekildedir.Daha önce yaptığımız açıklamada Dersim belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu yoldaşımızın üçüncü dönem aday olma durumunu kararlaştırarak kamuoyu ile paylaşmıştık.Gelinen aşamada sürecin tüm yönlerini, dinamiklerini, ittifak güçlerimizin ve halkımızın öneri ve taleplerini göz önünde tutan kurumumuz; ranta, talana ve yandaşçılığa karşı; şeffaf, demokratik, halkçı yerel yönetimler programımızın “Komünist Başkan” nezdinde kitlelerde yarattığı sahiplenme ve olumlu etkisinin halklarımızın ortak çıkarı için tüm ülkeye yayılmasını bir sorumluluk olarak ele almıştır. Bu anlamıyla, demokrat, sol-sosyalist kurumlarla yaptığımız istişareler sonucu Fatih Mehmet Maçoğlu yoldaşımızın İstanbul’un Kadıköy ilçesinde TKP çatı partisi altında demokratik, sol-sosyalist güçlerin ortak adayı olarak yerel seçimlere girmesini karar altına almış bulunmaktayız.Fatih yoldaşımızın somutlaşan adaylığı, demokratik, sol-sosyalist kurumların ortak plânlaması doğrultusunda en kısa sürede bir deklarasyon ile kamuoyuna ilan edilecektir.Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?On bir kardeş olan ve yoksul bir aileden gelen Fatih Mehmet Maçoğlu, 1968'de Ovacık'ın Çemberlitaş Köyü'nde doğdu. İlk öğretimi Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda okuyan Maçoğlu, daha sonra Bingöl Sağlık Lisesi'ni kazandı. Maçoğlu, Bingöl Sağlık Lisesi'nden sonra Konya Bozkır Hisarlık kasabasında sağlık memuru olarak göreve başladı. Daha sonra askerlik durumundan kaynaklı Tunceli Pertek Pınarlar Sağlık Ocağı'na tayin oldu. Askerlik bittikten sonra da Pertek ilçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda görev yaptı. 1996 yılında Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası'nın aktif üyesi olarak işyeri temsilciliğinde bulundu. 2007 yılından 2017 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde görev yapan Maçoğlu, 2014 yerel seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Tunceli'nin Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu. Evli iki çocuk babası olan Maçoğlu, 2014'te yerel seçimlerede Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) adayı olarak Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı seçilerek beş yıl boyunca Ovacık' ta görev yaptı. Gelinen süreçte 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Dersim Demokratik Halk Dayanışması (DDHD) adayı olarak TKP listesinden Tunceli Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230911/tkp-kemalistlerle-komunistlerin-ittifaki-icin-calisacak-1075380424.html

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fatih mehmet maçoğlu kimdir, nereli? komünist başkan kimdir? neden komünist başkan deniyor