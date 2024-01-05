https://sputniknews.com.tr/20240105/karsta-yolcu-otobusleri-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1079344508.html
Kars'ta yolcu otobüsleri çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kars'ta yolcu otobüsleri çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada ölü ve yaralılar var. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T08:53+0300
2024-01-05T08:53+0300
2024-01-05T09:02+0300
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kars
ölü
kaza
yolcu otobüsü
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Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde otobüslerin de katıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/uzmanindan-erken-uyari-alarmi-icin-aciklama-sistem-depremi-onceden-tahmin-edebiliyor-mu-1079343640.html
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kars, ölü, kaza, yolcu otobüsü
kars, ölü, kaza, yolcu otobüsü
Kars'ta yolcu otobüsleri çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
08:53 05.01.2024 (güncellendi: 09:02 05.01.2024)
Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada ölü ve yaralılar var.
Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde otobüslerin de katıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.
Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.