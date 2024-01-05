Türkiye
SON DAKİKA | Kars'ta yolcu otobüsleri çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Selçuk Bayraktar, Koç ailesini üçe katladı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Yunanistan’dan Türkiye’ye İtalya taktiği
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Yeni yılda berber ücretlerine rekor zam
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
13:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
13:47
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye'de MOSSAD operasyonu ne anlama geliyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
2024 Projeksiyonu: İsrail-Filistin çatışması
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet uzay aracı bilime ışık oldu
17:40
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
18:14
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
18:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240105/karsta-yolcu-otobusleri-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1079344508.html
Kars'ta yolcu otobüsleri çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kars'ta yolcu otobüsleri çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada ölü ve yaralılar var. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T08:53+0300
2024-01-05T09:02+0300
türkiye
kars
ölü
kaza
yolcu otobüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1079344508.jpg?1704434544
Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde otobüslerin de katıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/uzmanindan-erken-uyari-alarmi-icin-aciklama-sistem-depremi-onceden-tahmin-edebiliyor-mu-1079343640.html
türkiye
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kars, ölü, kaza, yolcu otobüsü
kars, ölü, kaza, yolcu otobüsü

Kars'ta yolcu otobüsleri çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

08:53 05.01.2024 (güncellendi: 09:02 05.01.2024)
Abone ol
Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada ölü ve yaralılar var.
Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde otobüslerin de katıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.
Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.
Telefon - Mesaj - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
YAŞAM
Uzmanından erken uyarı alarmı için açıklama: Sistem depremi önceden tahmin edebiliyor mu?
08:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала