https://sputniknews.com.tr/20240105/karadeniz-yeniden-isindi-ukraynadan-gemisavar-fuzeli-saldiri-girisimi-1079359981.html
Karadeniz yeniden 'ısındı': Ukrayna'dan gemisavar füzeli saldırı girişimi
Karadeniz yeniden 'ısındı': Ukrayna'dan gemisavar füzeli saldırı girişimi
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki tesisleri Neptun gemisavar füzesiyle vurma girişimi, Rus hava savunma sistemleri tarafından akamete uğratıldı. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T15:51+0300
2024-01-05T15:51+0300
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ukrayna
rusya
füze
savunma
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hükümetine bağlı güçlerin Karadeniz'de yeni bir terör saldırısı girişiminde bulunduğunu duyurdu.Terör saldırısı girişiminin bugün öğle saatlerinde Neptun gemisavar füzesi kullanılarak gerçekleştirildiğini bildiren bakanlık, Kiev'e ait füzenin Karadeniz'in kuzeybatısında Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini vurguladı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/rus-disisleri-ukrayna-natonun-dijital-harp-poligonu-haline-geldi-1079353382.html
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ukrayna, rusya, füze, savunma, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, rusya, füze, savunma, rusya savunma bakanlığı
Karadeniz yeniden 'ısındı': Ukrayna'dan gemisavar füzeli saldırı girişimi
15:51 05.01.2024 (güncellendi: 15:52 05.01.2024)
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki tesisleri Neptun gemisavar füzesiyle vurma girişimi, Rus hava savunma sistemleri tarafından akamete uğratıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hükümetine bağlı güçlerin Karadeniz'de yeni bir terör saldırısı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Terör saldırısı girişiminin bugün öğle saatlerinde Neptun gemisavar füzesi kullanılarak gerçekleştirildiğini bildiren bakanlık, Kiev'e ait füzenin Karadeniz'in kuzeybatısında Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini vurguladı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.