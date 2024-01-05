https://sputniknews.com.tr/20240105/karadeniz-yeniden-isindi-ukraynadan-gemisavar-fuzeli-saldiri-girisimi-1079359981.html

Karadeniz yeniden 'ısındı': Ukrayna'dan gemisavar füzeli saldırı girişimi

Karadeniz yeniden 'ısındı': Ukrayna'dan gemisavar füzeli saldırı girişimi

Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki tesisleri Neptun gemisavar füzesiyle vurma girişimi, Rus hava savunma sistemleri tarafından akamete uğratıldı. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T15:51+0300

2024-01-05T15:51+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hükümetine bağlı güçlerin Karadeniz'de yeni bir terör saldırısı girişiminde bulunduğunu duyurdu.Terör saldırısı girişiminin bugün öğle saatlerinde Neptun gemisavar füzesi kullanılarak gerçekleştirildiğini bildiren bakanlık, Kiev'e ait füzenin Karadeniz'in kuzeybatısında Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini vurguladı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240105/rus-disisleri-ukrayna-natonun-dijital-harp-poligonu-haline-geldi-1079353382.html

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