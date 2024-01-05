https://sputniknews.com.tr/20240105/isvec-bmde-rusyayi-destekleyen-maliye-kalkinma-yardimini-kesti-1079358022.html
İsveç, BM'de Rusya'yı destekleyen Mali'ye kalkınma yardımını kesti
İsveç, BM'de Rusya'yı destekleyen Mali'ye kalkınma yardımını kesti
İsveç hükümeti, Rusya'nın politikalarına verdiği destek nedeniyle Mali Cumhuriyeti'ne kalkınma yardımını kesme kararı aldı. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T14:52+0300
2024-01-05T14:52+0300
2024-01-05T14:52+0300
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isveç
mali
rusya
yardım
insani yardım
kalkınma
birleşmiş milletler (bm)
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Diğer nedenlerin yanı sıra Mali'nin Şubat 2023'te Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesine ilişkin BM Genel Kurulu kararına karşı oy kullanmasının bu kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, "Mali hükümeti Rusya'ya döndü ve Ukrayna'ya karşı savaşını destekliyor. İnsani yardımlarımız, yani ihtiyaç sahiplerine gıda, su ve ilaç şeklindeki yardımlarımız eskisi gibi Mali'de kalmaya devam edecek ancak kalkınma yardımları sona erecek" dedi.İsveç'in son 10 yılda Mali'ye 341 milyon dolardan fazla kalkınma yardımı sağladığı belirtildi.Hükümetin kararının, Afrika ülkelerine yönelik destek programının gözden geçirilmesinin bir parçası olarak alındığı belirtilirken İsveçli Bakan verdiği mülakatta, yapılan reform ile birlikte demokratik olmayan ya da kurallara dayalı dünya düzenine karşı çıkan ve dolayısıyla İsveç'in çıkarlarını baltalayan ülkelere ya da aktörlere yardım etmeyeceklerini vurguladı.BM Genel Kurulu 24 Şubat 2023 tarihinde, özel askeri operasyonun yıldönümü münasebetiyle Ukrayna ile ilgili özel bir oturumda Rusya karşıtı bir karar kabul etmişti. 141 ülke kararın lehinde oy kullanırken, 7 ülke (Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre, Mali, Nikaragua ve Suriye) karşı çıkmıştı. Aralarında Çin'in de bulunduğu 32 üye ise çekimser kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/ukrayna-ve-isvec-guvenlik-garantileri-konusunda-gorusmelere-baslama-konusunda-anlasti-1076029027.html
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isveç, mali, rusya, yardım, insani yardım, kalkınma, birleşmiş milletler (bm)
isveç, mali, rusya, yardım, insani yardım, kalkınma, birleşmiş milletler (bm)
İsveç, BM'de Rusya'yı destekleyen Mali'ye kalkınma yardımını kesti
İsveç hükümeti, Rusya'nın politikalarına verdiği destek nedeniyle Mali Cumhuriyeti'ne kalkınma yardımını kesme kararı aldı.
Diğer nedenlerin yanı sıra Mali'nin Şubat 2023'te Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesine ilişkin BM Genel Kurulu kararına karşı oy kullanmasının bu kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi.
İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, "Mali hükümeti Rusya'ya döndü ve Ukrayna'ya karşı savaşını destekliyor. İnsani yardımlarımız, yani ihtiyaç sahiplerine gıda, su ve ilaç şeklindeki yardımlarımız eskisi gibi Mali'de kalmaya devam edecek ancak kalkınma yardımları sona erecek" dedi.
İsveç'in son 10 yılda Mali'ye 341 milyon dolardan fazla kalkınma yardımı sağladığı belirtildi.
Hükümetin kararının, Afrika ülkelerine yönelik destek programının gözden geçirilmesinin bir parçası olarak alındığı belirtilirken İsveçli Bakan verdiği mülakatta, yapılan reform ile birlikte demokratik olmayan ya da kurallara dayalı dünya düzenine karşı çıkan ve dolayısıyla İsveç'in çıkarlarını baltalayan ülkelere ya da aktörlere yardım etmeyeceklerini vurguladı.
BM Genel Kurulu 24 Şubat 2023 tarihinde, özel askeri operasyonun yıldönümü münasebetiyle Ukrayna ile ilgili özel bir oturumda Rusya karşıtı bir karar kabul etmişti. 141 ülke kararın lehinde oy kullanırken, 7 ülke (Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre, Mali, Nikaragua ve Suriye) karşı çıkmıştı. Aralarında Çin'in de bulunduğu 32 üye ise çekimser kalmıştı.