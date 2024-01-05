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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240105/israil-savunma-bakani-gallant-gazzeyi-filistinlilerin-yonetmesi-icin-sartlarini-acikladi-1079349040.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze'yi Filistinlilerin yönetmesi için şartlarını açıkladı
İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze'yi Filistinlilerin yönetmesi için şartlarını açıkladı
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları şartıyla Gazze'yi Filistinlilerin yöneteceğini öngören bir... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T11:09+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Gallant, İsrail'in saldırıların ardından Gazze'nin yönetimiyle ilgili görüşlerini açıkladı."İsrail, savaşın ertesi günü Gazze'nin sivil kontrolünü ele geçirmeyecek. İsrail'in Gazze'de sivil varlığı olmayacak. Gazze'de sorumluluğu üstlenecek kişiler, İsrail devletine düşman olmamaları ve aleyhinde çalışmamaları şartıyla Filistinliler olacaktır" ifadesini kullanan Gallant, Hamas dışında herhangi bir grubun yönetim adayı olabileceğini dile getirdi.Gallant, savaş sonrası döneme ilişkin görüşünün, 'Hamas'ın Gazze'de kontrolü sağlamaması ve İsrail vatandaşları için bir güvenlik tehdidi oluşturmaması, İsrail'in Gazze'de askeri faaliyet özgürlüğünü muhafaza etmesi ve Gazze'de İsrail askeri güçlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemesi' şeklinde 3 güvenlik ilkesini içerdiğini kaydetti.Mısır'ın Gazze'de savaş sonrası dönem için başka rol oynayacağını belirten Gallant, ABD liderliğinde, Avrupalılar ve diğer bölge ülkeleriyle ortaklaşa oluşturulacak bir komitenin Gazze'nin imarından sorumlu olacağını aktardı.KAN, İsrail Savaş Kabinesi üyelerinden üst düzey bir yetkilinin Gallant'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesine de yer verdi.Buna göre ismi verilmeyen üst düzey yetkili, savunma bakanının konuyla ilgili basına yaptığı açıklamanın, bir öneriden başka bir şey olmadığını, bu konuyla ilgili kararların medya aracılığıyla değil, siyaset ve güvenlik işlerinden sorumlu kabinede alınacağını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240105/abdde-liseye-silahli-saldiri-duzenlendi-1079347600.html
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yoav gallant, gazze, filistin, hamas, israil, israil-filistin

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze'yi Filistinlilerin yönetmesi için şartlarını açıkladı

11:09 05.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZYoav Gallant
Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları şartıyla Gazze'yi Filistinlilerin yöneteceğini öngören bir görüş bildirdi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Gallant, İsrail'in saldırıların ardından Gazze'nin yönetimiyle ilgili görüşlerini açıkladı.

"İsrail, savaşın ertesi günü Gazze'nin sivil kontrolünü ele geçirmeyecek. İsrail'in Gazze'de sivil varlığı olmayacak. Gazze'de sorumluluğu üstlenecek kişiler, İsrail devletine düşman olmamaları ve aleyhinde çalışmamaları şartıyla Filistinliler olacaktır" ifadesini kullanan Gallant, Hamas dışında herhangi bir grubun yönetim adayı olabileceğini dile getirdi.

Gallant, savaş sonrası döneme ilişkin görüşünün, 'Hamas'ın Gazze'de kontrolü sağlamaması ve İsrail vatandaşları için bir güvenlik tehdidi oluşturmaması, İsrail'in Gazze'de askeri faaliyet özgürlüğünü muhafaza etmesi ve Gazze'de İsrail askeri güçlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemesi' şeklinde 3 güvenlik ilkesini içerdiğini kaydetti.

Mısır'ın Gazze'de savaş sonrası dönem için başka rol oynayacağını belirten Gallant, ABD liderliğinde, Avrupalılar ve diğer bölge ülkeleriyle ortaklaşa oluşturulacak bir komitenin Gazze'nin imarından sorumlu olacağını aktardı.

KAN, İsrail Savaş Kabinesi üyelerinden üst düzey bir yetkilinin Gallant'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesine de yer verdi.

Buna göre ismi verilmeyen üst düzey yetkili, savunma bakanının konuyla ilgili basına yaptığı açıklamanın, bir öneriden başka bir şey olmadığını, bu konuyla ilgili kararların medya aracılığıyla değil, siyaset ve güvenlik işlerinden sorumlu kabinede alınacağını belirtti.
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