https://sputniknews.com.tr/20240105/israil-ordusu-90-gun-sonra-7-ekimde-yasananlari-sorusturmaya-karar-verdi-1079341491.html
İsrail ordusu, 90 gün sonra, 7 Ekim'de yaşananları soruşturmaya karar verdi
İsrail ordusu, 90 gün sonra, 7 Ekim'de yaşananları soruşturmaya karar verdi
İsrail ordusunun, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapmak üzere komisyonlar kurduğu belirtildi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T02:02+0300
2024-01-05T02:02+0300
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israil ordusu
israil yüksek mahkemesi
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İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun, üzerinden 90 gün geçtikten sonra, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdiği ifade edildi.Haberde, oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu kaydedildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli direniş güçlerinin, 7 Ekim'de sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düzenlediği saldırı hakkında önceden istihbarat alınamaması nedeniyle İsrail içinde büyük eleştirilere maruz kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-ordusu-savas-durumu-alarmi-ilan-etti-1076110653.html
israil
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil yüksek mahkemesi, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil yüksek mahkemesi, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi
İsrail ordusu, 90 gün sonra, 7 Ekim'de yaşananları soruşturmaya karar verdi
02:02 05.01.2024 (güncellendi: 02:03 05.01.2024)
İsrail ordusunun, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapmak üzere komisyonlar kurduğu belirtildi.
İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun, üzerinden 90 gün geçtikten sonra, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdiği ifade edildi.
Haberde, oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu kaydedildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli direniş güçlerinin, 7 Ekim'de sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düzenlediği saldırı hakkında önceden istihbarat alınamaması nedeniyle İsrail içinde büyük eleştirilere maruz kalmıştı.