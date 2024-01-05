https://sputniknews.com.tr/20240105/iskocya-idaresi-ukraynali-siginmacilara-kira-yardimini-kesiyor-1079364459.html

‘İskoçya idaresi Ukraynalı sığınmacılara kira yardımını kesiyor’

‘İskoçya idaresi Ukraynalı sığınmacılara kira yardımını kesiyor’

Daily Record gazetesi, İskoçya hükümetinin, Ukraynalı sığınmacıların kısa vadeli barınma masraflarını bundan böyle karşılamayacağı bilgisini belediyelere... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T18:25+0300

2024-01-05T18:25+0300

2024-01-05T18:25+0300

ukrayna krizi

iskoçya

hükümet

ukraynalı

ukraynalı mültecilerin durumu

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Haberde, “İskoçya Hükümeti, Noel’e birkaç gün kala yerel belediyelere, Ukraynalıların barındırılması için yardım finansmanının devam etmeyeceğini bildirdi” ifadesine yer verildi.Yerel belediyeler geçen yıl, sığınmacıların kısa süreli barınma masraflarını karşılamak için hükümetten 10 milyon sterlin aldı. İskoçya Hükümeti bütçe sorunlarına işaret ederek finansmanın devam etmeyeceğini açıkladı.Bunun üzerine yerel idareler, Ukraynalı sığınmacıların bulunduğu otellere desteklerini kesmek zorunda kalacaklarını kaydetti.

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iskoçya

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iskoçya, hükümet, ukraynalı, ukraynalı mültecilerin durumu