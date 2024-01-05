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https://sputniknews.com.tr/20240105/imamoglu-secim-kampanyasina-basladi-is-yapmamizi-kolaylastiracak-cogunlugu-hep-birlikte-kazanacagiz-1079352290.html
İmamoğlu seçim kampanyasına başladı: İş yapmamızı kolaylaştıracak çoğunluğu hep birlikte kazanacağız
İmamoğlu seçim kampanyasına başladı: İş yapmamızı kolaylaştıracak çoğunluğu hep birlikte kazanacağız
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim kampanyasını başlattı. “İstanbul’a hizmette tam yol... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T12:28+0300
2024-01-05T12:28+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
istanbul
özgür özel
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimde İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday gösterdi.İmamoğlu, seçim kampanyasının startını, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşen tören, “İstanbul’a hizmette tam yol ileri” sloganıyla başladı.Törene, “Aziz Atatürk’ten aldığımız ilhamla, her türlü engele rağmen az zamanda çok ve büyük işler başardık.” diyerek başlayan İmamoğlu, “Bir kez daha İBB başkanlığı aday tanıtım toplantısı için karşınızdayım. Beni oybirliğiyle aday ilan eden partimizin genel başkanı, saygıdeğer Özgür Özel’e, PM üyelerimize ve yetkili karar organlarında bulunan dava arkadaşlarıma, gösterdikleri büyük güven için hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.İmamoğlu, “İnanın bu başarı, hepimizin başarısıdır. Tüm inancımla söylüyorum ki; İstanbul olarak hep birlikte başarmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.Seçimi kazanacaklarına inandıklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, “İBB Meclisi’nde iş yapmamızı kolaylaştıracak o büyük çoğunluğu hep birlikte kazanacağız.” dedi.Yeni dönemde kentsel dayanıklılığı artırmak için her ilçeyi kapsayan, kalıcı çözümler üreteceklerini anlatan İmamoğlu, deprem ve afet konusunda önerdikleri İstanbul’a özel afet yasası için hükümetle ortak çalışmalar yürüteceklerini söyledi.Özel: Sosyal belediyeciliği getiren partiyizTörende konuşan CHP lideri Özgür Özel ise konuşmasına, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği kararı eleştirerek başladı. CHP lideri, 14 Ocak’ta Ankara’da yapılacak mitingi hatırlattı.Sosyal belediyeciliği Türkiye’ye CHP’nin getirdiğini söyleyen CHP lideri, “Türkiye’de yerel yönetimler tarafından ilk kez ortaya konulan kentsel dönüşümden toplu konut projelerine, metrodan metrobüse, hafif raylı sistemden biyolojik arıtma tesislerine kadar bugün bir çoğu bu salonda olmayan Cumhuriyet Halk Parti’li sosyal demokrat belediye başkanlarının ve onların inanmış kadrolarının eseridir.” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240105/ozgur-ozelle-kriz-yasadigi-iddiasiyla-ilgili-fatih-altayliya-konusan-imamoglu-bazi-taleplerim-var-1079348257.html
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, özgür özel
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, özgür özel

İmamoğlu seçim kampanyasına başladı: İş yapmamızı kolaylaştıracak çoğunluğu hep birlikte kazanacağız

12:28 05.01.2024
© İBB İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu
İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© İBB
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim kampanyasını başlattı. “İstanbul’a hizmette tam yol ileri.” sloganıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, “İBB Meclisi’nde iş yapmamızı kolaylaştıracak o büyük çoğunluğu hep birlikte kazanacağız.” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimde İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday gösterdi.

İmamoğlu, seçim kampanyasının startını, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşen tören, “İstanbul’a hizmette tam yol ileri” sloganıyla başladı.
Törene, “Aziz Atatürk’ten aldığımız ilhamla, her türlü engele rağmen az zamanda çok ve büyük işler başardık.” diyerek başlayan İmamoğlu, “Bir kez daha İBB başkanlığı aday tanıtım toplantısı için karşınızdayım. Beni oybirliğiyle aday ilan eden partimizin genel başkanı, saygıdeğer Özgür Özel’e, PM üyelerimize ve yetkili karar organlarında bulunan dava arkadaşlarıma, gösterdikleri büyük güven için hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, “İnanın bu başarı, hepimizin başarısıdır. Tüm inancımla söylüyorum ki; İstanbul olarak hep birlikte başarmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Seçimi kazanacaklarına inandıklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, “İBB Meclisi’nde iş yapmamızı kolaylaştıracak o büyük çoğunluğu hep birlikte kazanacağız.” dedi.
Yeni dönemde kentsel dayanıklılığı artırmak için her ilçeyi kapsayan, kalıcı çözümler üreteceklerini anlatan İmamoğlu, deprem ve afet konusunda önerdikleri İstanbul’a özel afet yasası için hükümetle ortak çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Özel: Sosyal belediyeciliği getiren partiyiz

Törende konuşan CHP lideri Özgür Özel ise konuşmasına, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği kararı eleştirerek başladı. CHP lideri, 14 Ocak’ta Ankara’da yapılacak mitingi hatırlattı.

Sosyal belediyeciliği Türkiye’ye CHP’nin getirdiğini söyleyen CHP lideri, “Türkiye’de yerel yönetimler tarafından ilk kez ortaya konulan kentsel dönüşümden toplu konut projelerine, metrodan metrobüse, hafif raylı sistemden biyolojik arıtma tesislerine kadar bugün bir çoğu bu salonda olmayan Cumhuriyet Halk Parti’li sosyal demokrat belediye başkanlarının ve onların inanmış kadrolarının eseridir.” şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Büyükdere Atatürk Fidanlığı açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
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