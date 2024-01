https://sputniknews.com.tr/20240105/en-dusuk-emekli-maasi-2024-kok-maas-ne-kadar-zamli-maaslar-ne-zaman-yatacak-1079343901.html

Emekli maaşı için özel çalışma: Kök aylığa yeni formülden zamlı aylıkların hesaplara yatma tarihine

Emekli maaşı için özel çalışma: Kök aylığa yeni formülden zamlı aylıkların hesaplara yatma tarihine

Memur emeklisi yüzde 49.25, SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 37,57 zamma hak kazandı. SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur, Emekli Sandığı zam oranlarının duyurulması ile... 05.01.2024

Emekli Sandığı (4C) emeklisinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Yüzde 49.25’lik zam ile en düşük memur emekli aylığı 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi. SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı şu an için hala 7 bin 500 TL olarak uygulanıyor. Ocak-Haziran döneminde emekli taban maaşının 10 bin ila 11 bin 500 TL arasında bir rakama çekilmesi bekleniyor. Ancak en düşük emekli maaşı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.Kök maaş ve taban aylık düzenlemesi nasıl olacak?SSK ve Bağkur emeklilerini ek zam gelip gelmeyeceği, emekli kök maaş zammının yansımasının nasıl olacağını Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş anlattı. Uzman isim, “Kök ücret üzerinden yüzde 37.57’lik zam verildiğinde kök ücreti 5 bin 500 TL altında olanlar ‘sıfır’ zam alacak. 4 bin TL 4 bin 500 TL kök ücreti olan var. Örneğin 6 bin TL kök ücreti olan bir kişi mevcut enflasyon farkı ile çarpıldığında maaşı 8 bin 254 TL oluyor. Sadece 754 liralık bir maaş farkı oluyor. 6 bin 500 TL olanlara ise bin 440 TL, 7 bin TL olan 2 bin 128, 7 bin 500 TL maaş alanın yeni zamlı aylığına ise yüzde 37,57’lik oranın tamamı yansıyor. Yani 7 bin 500 TL’nin altında maaşı olana yüzde 37.57’lik oran tam olarak yansımıyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.Bakanlıktan özel çalışmaKarakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli taban maaş düzenlemesi için talimat verdiğini de sözlerine ekleyerek şu bilgileri paylaştı:En düşük emekli maaşı 2024 yılı için ne kadar olacak?SGK Uzmanı Karakaş en düşük emekli maaşı 2024 rakamı için de tahminde bulundu. Uzman isim, “Mecburen bir seyyanen zam yapılması lazım” diyerek şunları aktardı:Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Zamlı emekli maaşları için ilk olarak bu tarihler öne çıkıyor. Ancak kök maaş ve taban maaş zammı düzenlemesinin yetişmemesi durumunda ise ek bir ödeme tarihi belirlenerek Şubatı ayının ilk günlerinde ödemelerin yapılması da ihtimal dahilinde bulunuyor.

