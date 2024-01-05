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BM: Rus ekonomisi 2023’te yüzde 2.7 büyüdü, 2024’te de büyüme bekleniyor
BM: Rus ekonomisi 2023’te yüzde 2.7 büyüdü, 2024’te de büyüme bekleniyor
Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi Shantanu Mukherjee, Rusya’nın ekonomik büyümesinin 2023’te yüzde 2.7 olarak gerçekleştiğini, 2024’te yüzde 1.3 büyüme... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
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BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi Ekonomik Analiz ve Politika Bölümü Direktörü Shantanu Mukherjee, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mukherjee, değerlendirmesinde “Rusya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 2.7 civarında büyüme gösterdiğini hesapladık. Bu büyümenin kısmen yüksek enflasyon yüzünden yüzde 1.3’e kadar yavaşlamasını bekliyoruz. Merkez Bankası oldukça büyük oranda faiz artırımına gitti” ifadelerini kullandıDünya ekonomisinin 2023’te yüzde 2.7 oranında büyüdüğünü söyleyen Mukherjee, “2024 öngörümüz yüzde 2.4’e indirildi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/rusyanin-lipetsk-bolgesinde-ukraynanin-attigi-s-200-fuzesi-vuruldu-1079337396.html
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BM: Rus ekonomisi 2023’te yüzde 2.7 büyüdü, 2024’te de büyüme bekleniyor

01:11 05.01.2024
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Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi Shantanu Mukherjee, Rusya’nın ekonomik büyümesinin 2023’te yüzde 2.7 olarak gerçekleştiğini, 2024’te yüzde 1.3 büyüme beklendiğini belirtti.
BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi Ekonomik Analiz ve Politika Bölümü Direktörü Shantanu Mukherjee, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mukherjee, değerlendirmesinde “Rusya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 2.7 civarında büyüme gösterdiğini hesapladık. Bu büyümenin kısmen yüksek enflasyon yüzünden yüzde 1.3’e kadar yavaşlamasını bekliyoruz. Merkez Bankası oldukça büyük oranda faiz artırımına gitti” ifadelerini kullandı
Dünya ekonomisinin 2023’te yüzde 2.7 oranında büyüdüğünü söyleyen Mukherjee, “2024 öngörümüz yüzde 2.4’e indirildi” dedi.
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