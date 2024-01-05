https://sputniknews.com.tr/20240105/bm-rus-ekonomisi-2023te-yuzde-27-buyudu-2024te-de-buyume-bekleniyor-1079340319.html
BM: Rus ekonomisi 2023’te yüzde 2.7 büyüdü, 2024’te de büyüme bekleniyor
BM: Rus ekonomisi 2023’te yüzde 2.7 büyüdü, 2024’te de büyüme bekleniyor
Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi Shantanu Mukherjee, Rusya’nın ekonomik büyümesinin 2023’te yüzde 2.7 olarak gerçekleştiğini, 2024’te yüzde 1.3 büyüme... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T01:11+0300
2024-01-05T01:11+0300
2024-01-05T01:11+0300
dünya
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
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BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi Ekonomik Analiz ve Politika Bölümü Direktörü Shantanu Mukherjee, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mukherjee, değerlendirmesinde “Rusya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 2.7 civarında büyüme gösterdiğini hesapladık. Bu büyümenin kısmen yüksek enflasyon yüzünden yüzde 1.3’e kadar yavaşlamasını bekliyoruz. Merkez Bankası oldukça büyük oranda faiz artırımına gitti” ifadelerini kullandıDünya ekonomisinin 2023’te yüzde 2.7 oranında büyüdüğünü söyleyen Mukherjee, “2024 öngörümüz yüzde 2.4’e indirildi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/rusyanin-lipetsk-bolgesinde-ukraynanin-attigi-s-200-fuzesi-vuruldu-1079337396.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm)
bm, bm, birleşmiş milletler (bm)
BM: Rus ekonomisi 2023’te yüzde 2.7 büyüdü, 2024’te de büyüme bekleniyor
Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi Shantanu Mukherjee, Rusya’nın ekonomik büyümesinin 2023’te yüzde 2.7 olarak gerçekleştiğini, 2024’te yüzde 1.3 büyüme beklendiğini belirtti.
BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi Ekonomik Analiz ve Politika Bölümü Direktörü Shantanu Mukherjee, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mukherjee, değerlendirmesinde “Rusya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 2.7 civarında büyüme gösterdiğini hesapladık. Bu büyümenin kısmen yüksek enflasyon yüzünden yüzde 1.3’e kadar yavaşlamasını bekliyoruz. Merkez Bankası oldukça büyük oranda faiz artırımına gitti” ifadelerini kullandı
Dünya ekonomisinin 2023’te yüzde 2.7 oranında büyüdüğünü söyleyen Mukherjee, “2024 öngörümüz yüzde 2.4’e indirildi” dedi.