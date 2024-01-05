https://sputniknews.com.tr/20240105/bm-guvenlik-konseyi-uyelerinden-husilere-cagri-gemilere-yonelik-saldirilari-durdurun-1079350250.html

BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Husilere çağrı: 'Gemilere yönelik saldırıları durdurun'

BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Husilere çağrı: 'Gemilere yönelik saldırıları durdurun'

BM Güvenlik Konseyi üyeleri Husilere gemilere yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T11:40+0300

2024-01-05T11:40+0300

2024-01-05T11:40+0300

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BM Güvenlik Konseyi üyeleri Çarşamba günü Yemen'deki Husilere Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde deniz taşımacılığına yönelik saldırılarını durdurmaları çağrısında bulunarak bu saldırıların yasadışı olduğunu ve bölgesel istikrarı, seyrüsefer özgürlüğünü ve küresel gıda tedarikini tehdit ettiğini söyledi.Konseyin 2024 yılındaki ilk resmi toplantısında konuşan üyeler Husilerin 19 Kasım'da ele geçirdiği, İsrailli bir şirkete bağlı olan ve Japonya tarafından işletilen Galaxy Leader adlı kargo gemisini ve mürettebatını serbest bırakmasını talep etti.Bazı üyeler Konseyi Husilerin füze ve insansız hava aracı saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Ancak Konsey'in kapalı istişarelere geçmeden önce açık oturumda hiçbir resmi adım atamadığı belirtildi.ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Chris Lu, "Bu saldırılar deniz güvenliği, uluslararası deniz taşımacılığı ve ticaret için ciddi sonuçlar doğuruyor ve Yemen'deki kırılgan insani durumu baltalıyor" diyerek savaştan zarar gören Yemen'e yapılan yardımları kesmekle tehdit etti.Lu açıklamasında ayrıca, "Husiler İran'ın desteği olmadan ticari gemileri etkili bir şekilde takip etmekte ve vurmakta zorlanacaktır" dedi.Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler geçtiğimiz ay sivil gemileri korumak için Refah Muhafızı Operasyonu adlı bir deniz görev gücü oluşturmuştu. Güvenlik Konseyi toplanmadan önce de ABD ve diğer 12 ülke ortak bir açıklama yaparak saldırıların devam etmesi halinde Husilerin 'sonuçların sorumluluğunu üstleneceği' uyarısında bulunmuştu.Japonya Birleşmiş Milletler Temsilcisi Kazuyuki Yamazaki de konseyi saldırıları durdurmak için harekete geçmeye çağıranlar arasındaydı ancak hangi adımları atması gerektiğini belirtmedi. Yamazaki, "Japonya, Güvenlik Konseyi'nin Husilerin ilave tehditlerini caydırmak ve uluslararası barış ve güvenliği korumak için uygun bir adım atması gerektiğine inanıyor" dedi.Çin Perşembe günü Kızıldeniz'i uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir nakliye yolu olarak nitelendirmiş, barış ve istikrarın korunmasının ortak çıkar olduğunu dile getirmişti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Çin sivil gemilere yönelik saldırılara karşı çıkıyor. Kızıldeniz'deki nakliye yollarının güvenliğinin korunmasında tüm tarafların yapıcı ve sorumlu bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240104/12-ulkeden-ortak-aciklama-saldirilarin-sorumlulugu-husilerin-omuzlarinda-olacak-1079310814.html

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husiler, husiler hareketi, abd, japonya, çin, kızıldeniz, birleşmiş milletler (bm)