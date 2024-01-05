https://sputniknews.com.tr/20240105/ayla-alganla-ilgili-bir-arsiv-haberi-muhsin-ertugrulun-uzaklastirilmasiyla-gorevinden-istifa-etti-1079368011.html
Ayla Algan’la ilgili bir enteresan 66 yılı anısı: Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden istifa etti
Ayla Algan’la ilgili bir enteresan 66 yılı anısı: Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden istifa etti
Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan'ın, 58 yıl önce Şehir Tiyatroları'ndaki görevlerinden ayrılmasının nedenini arşivden okuyuculara... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T21:10+0300
2024-01-05T21:10+0300
2024-01-05T21:35+0300
yaşam
ayla algan
kültür
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Dün İstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan'la ilgili Mart 1966'da yaşanan olayla ilgili o dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivinde yer alan haberi tekrar yayınlıyoruz. "M. Ertuğrul olayı gelişiyor; Şehir Tiyatrolarından 4 sanatçı istifa ediyor" başlığıyla yayımlanan habere göre, Algan, 3 sanatçıyla birlikte, Ertuğrul'un görevden uzaklaştırılması nedeniye istifa ediyor."Muhsin Ertuğrul'un Şehir tiyatrolarından uzaklaştırılması üzerine dün Şehir Tiyatrosu’ndan 4 sanatçı istifa etmiştir. Bu sanatçılar Mücap Ofluoğlu, Şirin Devrim, Aylan Algan ve Beklan Algan’dır" denilen haberde, sanatçıların yaptığı basın açıklaması da yer alıyor:
https://sputniknews.com.tr/20240104/usta-oyuncu-ayla-algan-86-yasinda-hayatini-kaybetti-1079337509.html
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ayla algan, kültür
Ayla Algan’la ilgili bir enteresan 66 yılı anısı: Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden istifa etti
21:10 05.01.2024 (güncellendi: 21:35 05.01.2024)
Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan'ın, 58 yıl önce Şehir Tiyatroları'ndaki görevlerinden ayrılmasının nedenini arşivden okuyuculara getirdik.
Dün İstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan'la ilgili Mart 1966'da yaşanan olayla ilgili o dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivinde yer alan haberi tekrar yayınlıyoruz.
"M. Ertuğrul olayı gelişiyor; Şehir Tiyatrolarından 4 sanatçı istifa ediyor" başlığıyla yayımlanan habere göre, Algan, 3 sanatçıyla birlikte, Ertuğrul'un görevden uzaklaştırılması nedeniye istifa ediyor.
"Muhsin Ertuğrul'un Şehir tiyatrolarından uzaklaştırılması üzerine dün Şehir Tiyatrosu’ndan 4 sanatçı istifa etmiştir. Bu sanatçılar Mücap Ofluoğlu, Şirin Devrim, Aylan Algan ve Beklan Algan’dır" denilen haberde, sanatçıların yaptığı basın açıklaması da yer alıyor:
Şehir Tiyatroları Başrejisörü ve Modern Türk Tiyatornun Kurucusu olan, tiyatromuzu Atatürk ilkelerine göre geliştiren Muhsin Ertuğrul'un, sanat sevgisi ve anlayışından yoksun bir davranışla görevden uzaklaştırılmasını, Başrejisörülük kadrosunun kaldırılarak tiyatronun sanat yönünden idaresine darbe indirilmesini ve sonuç olarak tiyatronun gelişmesine sanat dışı kişilerin engel olmak kararını ve hareketini protesto etmek amacıyla Şehir Tiyatrolarımızdaki görevlerimizden ayrıldık.”