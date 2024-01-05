https://sputniknews.com.tr/20240105/ayla-alganla-ilgili-bir-arsiv-haberi-muhsin-ertugrulun-uzaklastirilmasiyla-gorevinden-istifa-etti-1079368011.html

Ayla Algan’la ilgili bir enteresan 66 yılı anısı: Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden istifa etti

Ayla Algan’la ilgili bir enteresan 66 yılı anısı: Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden istifa etti

Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan'ın, 58 yıl önce Şehir Tiyatroları'ndaki görevlerinden ayrılmasının nedenini arşivden okuyuculara... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T21:10+0300

2024-01-05T21:10+0300

2024-01-05T21:35+0300

yaşam

ayla algan

kültür

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Dün İstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan'la ilgili Mart 1966'da yaşanan olayla ilgili o dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivinde yer alan haberi tekrar yayınlıyoruz. "M. Ertuğrul olayı gelişiyor; Şehir Tiyatrolarından 4 sanatçı istifa ediyor" başlığıyla yayımlanan habere göre, Algan, 3 sanatçıyla birlikte, Ertuğrul'un görevden uzaklaştırılması nedeniye istifa ediyor."Muhsin Ertuğrul'un Şehir tiyatrolarından uzaklaştırılması üzerine dün Şehir Tiyatrosu’ndan 4 sanatçı istifa etmiştir. Bu sanatçılar Mücap Ofluoğlu, Şirin Devrim, Aylan Algan ve Beklan Algan’dır" denilen haberde, sanatçıların yaptığı basın açıklaması da yer alıyor:

https://sputniknews.com.tr/20240104/usta-oyuncu-ayla-algan-86-yasinda-hayatini-kaybetti-1079337509.html

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ayla algan, kültür