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Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile Seçil Erzan'ın görüntüleri çıktı
Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile Seçil Erzan'ın görüntüleri çıktı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, müşteki Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T20:19+0300
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türkiye
seçil erzan
fon
arda turan
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni görüntülere ulaşıldı.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına, müşteki Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın 25 ve 30 Kasım 2022 tarihlerinde sanık Seçil Erzan ile birlikte bankaya geldiği ve bankadan ayrıldığı görüntüler girdi.Okan Turan ve Erzan'ın para çantalarıyla bankaya girdiği anlar yayınlandıBankanın 25 Kasım 2022 tarihli kamera kaydı görüntülerine göre, sanık Erzan ve Okan Turan'ın ellerinde çantalarla bankaya geldikleri görülüyor. Okan Turan, bankadan para çektikten sonra Seçil Erzan ile birlikte bankadan ayrılıyor.Ayrıca 30 Kasım 2022 tarihli görüntüye göre, Okan Turan bankadaki evraklara imza atıyor ve para çekmesinin ardından Seçil Erzan ile dışarı çıkıyor.İddianamede kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.Sanık Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldiSanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231222/kamuoyunda-yuksek-karli-gizli-fon-adiyla-bilinen-dolandiricilik-davasinda-musteki-sayisi-yukseldi-1078751630.html
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seçil erzan, fon, arda turan, okan turan
seçil erzan, fon, arda turan, okan turan

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile Seçil Erzan'ın görüntüleri çıktı

20:19 05.01.2024
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, müşteki Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile sanık Seçil Erzan'ın bankaya giriş çıkış yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni görüntülere ulaşıldı.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına, müşteki Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın 25 ve 30 Kasım 2022 tarihlerinde sanık Seçil Erzan ile birlikte bankaya geldiği ve bankadan ayrıldığı görüntüler girdi.

Okan Turan ve Erzan'ın para çantalarıyla bankaya girdiği anlar yayınlandı

Bankanın 25 Kasım 2022 tarihli kamera kaydı görüntülerine göre, sanık Erzan ve Okan Turan'ın ellerinde çantalarla bankaya geldikleri görülüyor. Okan Turan, bankadan para çektikten sonra Seçil Erzan ile birlikte bankadan ayrılıyor.
Ayrıca 30 Kasım 2022 tarihli görüntüye göre, Okan Turan bankadaki evraklara imza atıyor ve para çekmesinin ardından Seçil Erzan ile dışarı çıkıyor.

İddianamede kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.
İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.
Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.
İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
TÜRKİYE
Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı yükseldi
22 Aralık 2023, 18:21
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