https://sputniknews.com.tr/20240105/ak-partinin-istanbul-buyuksehir-belediye-baskani-adayi-kim-olacak-1079361989.html

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak?

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını belirtti. Birçok farklı isim ön plana çıkıyor... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T17:16+0300

2024-01-05T17:16+0300

2024-01-05T18:19+0300

politika

anket

ak parti

murat kurum

fahrettin koca

ali yerlikaya

mehmet ergün turan

tevfik göksu

recep tayyip erdoğan

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Yerel seçimler için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 7 Ocak Pazar günü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.Gözler pazar gününe çevrilmişken, tahminler ne yönde, hangi aday öne çıkıyor? Sizler için hazırladığımız anketimiz şu şekilde:AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak?

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Sputnik Türkiye

anket, опросы, ak parti, murat kurum, fahrettin koca, ali yerlikaya, mehmet ergün turan, tevfik göksu, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, istanbul, ibb