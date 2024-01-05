https://sputniknews.com.tr/20240105/ak-partinin-istanbul-buyuksehir-belediye-baskani-adayi-kim-olacak-1079361989.html
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak?
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını belirtti. Birçok farklı isim ön plana çıkıyor... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T17:16+0300
2024-01-05T17:16+0300
2024-01-05T18:19+0300
politika
anket
ak parti
murat kurum
fahrettin koca
ali yerlikaya
mehmet ergün turan
tevfik göksu
recep tayyip erdoğan
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Yerel seçimler için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 7 Ocak Pazar günü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.Gözler pazar gününe çevrilmişken, tahminler ne yönde, hangi aday öne çıkıyor? Sizler için hazırladığımız anketimiz şu şekilde:AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak?
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anket, опросы, ak parti, murat kurum, fahrettin koca, ali yerlikaya, mehmet ergün turan, tevfik göksu, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, istanbul, ibb
anket, опросы, ak parti, murat kurum, fahrettin koca, ali yerlikaya, mehmet ergün turan, tevfik göksu, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, istanbul, ibb
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak?
17:16 05.01.2024 (güncellendi: 18:19 05.01.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını belirtti. Birçok farklı isim ön plana çıkıyor peki aday kim olacak?
Yerel seçimler için geri sayım başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 7 Ocak Pazar günü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.
Gözler pazar gününe çevrilmişken, tahminler ne yönde, hangi aday öne çıkıyor? Sizler için hazırladığımız anketimiz şu şekilde:
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak?