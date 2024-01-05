Abdullah Özdemir kimdir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Selçuk Bayraktar, Koç ailesini üçe katladı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Yunanistan’dan Türkiye’ye İtalya taktiği
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Yeni yılda berber ücretlerine rekor zam
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
13:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
13:47
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın sağlıktan eğitime kullanım alanları ve somut örnekleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: İsrail ve ABD’yi bölge ülkelerinin iş birliği durdurur
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
2024 Projeksiyonu: İsrail-Filistin çatışması
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet uzay aracı bilime ışık oldu
17:40
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
18:14
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
18:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Canan Karatay'ın suç duyurusu gerektiren çok sayıda olayı var'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yargıtay-AYM anlaşmazlığı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
YEŞİLÇAM’IN ÇINARI
‘En özgür hissettiğim yer akıl hastanesi’
13:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
15:09
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
15:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
19:23
8 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240105/abdullah-ozdemir-kimdir-1079368892.html
Abdullah Özdemir kimdir?
Abdullah Özdemir kimdir?
Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart sandık başına gidiyor. Mevcut belediye başkanları ve adaylara dair birçok ayrıntı merak edilirken, eski... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T22:23+0300
2024-01-05T22:55+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
mart
ak parti
abdullah özdemir
lokman çağırıcı
bağcılar belediyesi
yerel seçimler
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/05/1079368736_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2438b5f057c4c3a5622b309fedb35d24.jpg
1983 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğan Abdullah Özdemir, siyasete AK Parti'de Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı.Abdullah Özdemir hangi üniversitede okudu?Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden (Yarı İngilizce) mezun olan Özdemir, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ise “Deprem ve Yapılar” alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.2007 - 2013 yılları arasında da Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Özdemir, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görevinde yer aldı.2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı’ndan ayrılan Özdemir, 2014 yılında AK Parti’den Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçildi. Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi oldu.Abdullah Özdemir nasıl belediye başkanı oldu?Evli ve 2 çocuk babası olan Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde meclis üyelerinin teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine seçildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/05/1079368736_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8a50800fa9e9b1be6b7f206ad9cdd076.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdullah özdemir kimdir? abdullah özdemir ne okudu? abdullah özdemir aday mı? abdullah özdemir hangi belediyenin başkanı
abdullah özdemir kimdir? abdullah özdemir ne okudu? abdullah özdemir aday mı? abdullah özdemir hangi belediyenin başkanı

Abdullah Özdemir kimdir?

22:23 05.01.2024 (güncellendi: 22:55 05.01.2024)
© Bağcılar BelediyesiAbdullah Özdemir
Abdullah Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© Bağcılar Belediyesi
Abone ol
Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart sandık başına gidiyor. Mevcut belediye başkanları ve adaylara dair birçok ayrıntı merak edilirken, eski Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın kalp sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından belediye başkanlığı görevini üstlenen Abdullah Özdemir kimdir?
1983 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğan Abdullah Özdemir, siyasete AK Parti'de Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı.

Abdullah Özdemir hangi üniversitede okudu?

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden (Yarı İngilizce) mezun olan Özdemir, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ise “Deprem ve Yapılar” alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.
2007 - 2013 yılları arasında da Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Özdemir, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görevinde yer aldı.
2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı’ndan ayrılan Özdemir, 2014 yılında AK Parti’den Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçildi. Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi oldu.
Abdullah Özdemir nasıl belediye başkanı oldu?
Evli ve 2 çocuk babası olan Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde meclis üyelerinin teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine seçildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала