https://sputniknews.com.tr/20240105/abdullah-ozdemir-kimdir-1079368892.html

Abdullah Özdemir kimdir?

Abdullah Özdemir kimdir?

Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için 31 Mart sandık başına gidiyor. Mevcut belediye başkanları ve adaylara dair birçok ayrıntı merak edilirken, eski... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T22:23+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

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yerel seçimler

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

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1983 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğan Abdullah Özdemir, siyasete AK Parti'de Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı.Abdullah Özdemir hangi üniversitede okudu?Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden (Yarı İngilizce) mezun olan Özdemir, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ise “Deprem ve Yapılar” alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.2007 - 2013 yılları arasında da Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Özdemir, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görevinde yer aldı.2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı’ndan ayrılan Özdemir, 2014 yılında AK Parti’den Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçildi. Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi oldu.Abdullah Özdemir nasıl belediye başkanı oldu?Evli ve 2 çocuk babası olan Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde meclis üyelerinin teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine seçildi.

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