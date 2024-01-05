https://sputniknews.com.tr/20240105/abdli-ekonomist-ulkeler-uluslararasi-ticarette-dolar-yerine-ulusal-para-birimlerini-kullanacak-1079368652.html
ABD’li ekonomist: Ülkeler uluslararası ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanacak
ABD’li ekonomist: Ülkeler uluslararası ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanacak
ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs, ülkelerin uluslararası ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanmaya başlayacaklarını belirtti. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T22:38+0300
2024-01-05T22:38+0300
2024-01-05T22:38+0300
abd
abd
dünya
jeffrey sachs
columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079056529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4b75112e21d066774bd7b58016e8ae5.jpg
ABD’deki Columbia Üniversitesi'nden Prof. Jeffrey Sachs, Rus basınına demecinde ülkelerin uluslararası ticarette ABD dolarından giderek uzaklaşacaklarını ve alternatif bir para birimi oluşturmak yerine karşılıklı işlemlerde ulusal para birimlerini kullanmaya başlayacaklarını söyledi.Uzman, “Doların yerini alacak bir para biriminin olacağını düşünmüyorum ancak ABD merkezli bankacılık sistemini kullanmaktan kaçınmanın birkaç yolu var” dedi.Yakın gelecekte üç değişiklik olacağını belirten uzman, “Birincisi, devletler birbirlerinin para birimlerinin düzenli olarak ikili bazda kullanılması konusunda anlaşmaya varacaklar. İkincisi, Çin yuanı gibi bazı ülkelerin para birimlerinin küresel ticaretteki rolü artacak. Üçüncü olarak da BRICS gibi büyük uluslararası kuruluşlar, doları kullanmadan ödemeleri kolaylaştıracak dahili yollar oluşturacak” diye konuştu.Rusya ekonomisi ve Rus para birimi rubleye ilişkin olarak da Sachs, dolar cinsinden ödemelerin önüne geçmek için son iki yıldır yapıldığı gibi, gelecekte de Rus ulusal para biriminin kullanılacağını belirtti. Uzman, BRICS ülkelerinin kilit para birimi olan rublenin, dolar dışı ödemelere geçiş sürecinin önemli bir parçası haline geleceği değerlendirmesinde bulundu.Uzman ayrıca, bazı merkez bankalarının dünyadaki rollerini güçlendirecek dijital para birimlerinin kullanımına başvuracağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/abd-butcesi-kasimda-314-milyar-dolarlik-acik-verdi-1078386314.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079056529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d7b0307e8956155a6a8414913e794ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, jeffrey sachs, columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs, dolar
abd, abd, jeffrey sachs, columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs, dolar
ABD’li ekonomist: Ülkeler uluslararası ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanacak
ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs, ülkelerin uluslararası ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanmaya başlayacaklarını belirtti.
ABD’deki Columbia Üniversitesi'nden Prof. Jeffrey Sachs, Rus basınına demecinde ülkelerin uluslararası ticarette ABD dolarından giderek uzaklaşacaklarını ve alternatif bir para birimi oluşturmak yerine karşılıklı işlemlerde ulusal para birimlerini kullanmaya başlayacaklarını söyledi.
Uzman, “Doların yerini alacak bir para biriminin olacağını düşünmüyorum ancak ABD merkezli bankacılık sistemini kullanmaktan kaçınmanın birkaç yolu var” dedi.
Yakın gelecekte üç değişiklik olacağını belirten uzman, “Birincisi, devletler birbirlerinin para birimlerinin düzenli olarak ikili bazda kullanılması konusunda anlaşmaya varacaklar. İkincisi, Çin yuanı gibi bazı ülkelerin para birimlerinin küresel ticaretteki rolü artacak. Üçüncü olarak da BRICS gibi büyük uluslararası kuruluşlar, doları kullanmadan ödemeleri kolaylaştıracak dahili yollar oluşturacak” diye konuştu.
Rusya ekonomisi ve Rus para birimi rubleye ilişkin olarak da Sachs, dolar cinsinden ödemelerin önüne geçmek için son iki yıldır yapıldığı gibi, gelecekte de Rus ulusal para biriminin kullanılacağını belirtti. Uzman, BRICS ülkelerinin kilit para birimi olan rublenin, dolar dışı ödemelere geçiş sürecinin önemli bir parçası haline geleceği değerlendirmesinde bulundu.
Uzman ayrıca, bazı merkez bankalarının dünyadaki rollerini güçlendirecek dijital para birimlerinin kullanımına başvuracağını vurguladı.