ABD'deki Epstein dava dosyalarının 3'üncü kısmı da kamuoyuna açıklandı

ABD'deki Epstein dava dosyalarının 3'üncü kısmı da kamuoyuna açıklandı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey... 05.01.2024

Açıklanan yeni belgeler, çarşamba ve perşembe günü kamuoyuyla paylaşılan yüzlerce sayfanın ardından geldi.Yeni açıklanan belgeler arasında Epstein davasında, bazı tanıkların isimleri, tanıkların ifadelerinden alıntılar, taraf avukatlar arasındaki çeşitli yazışmalar, Epstein'ın mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ve davayla ilgili keşif ve diğer süreç aşamaları hakkında mahkeme kayıtları yer alıyor.Belgelerde, Epstein ile çeşitli şekillerde bağlantısı bulunan kişilerin çoğu herhangi bir suçla suçlanmazken, haklarında daha fazla ayrıntı ortaya konuyor.Epstein davasıyla ilgili gelecek günlerde de açıklanması beklenen belgelerin, ülkenin önde gelen iş insanları, politikacılar ve tanınmış kişiler olmak üzere yaklaşık 200 ismi içerdiği tahmin ediliyor.Epstein dava dosyalarında ne var_Epstein davasındaki belgelerin ilk kısmı önceki gün, 2'ncisi de dün olmak üzere 2 ayrı bölüm halinde kamuoyunun erişimine açılmaya başlanmıştı.Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.Dün açıklanan dosyalarda, Bill Clinton’ın genç kadınlardan hoşlandığı gündeme gelmiş, ayrıca Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürülmüştü.Dosyalardaki ifadelerden birinde, Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanıty Fair dergisini "Epstein'ın fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması konusunda tehdit ettiği" iddiası yer almıştı.Aynı dosyada davacı Giuffre, Clinton'ın Epstein'ın yürüttüğü fuhuş ağından detaylı olarak haberdar olduğunu ve bu isimle birçok kez seyahat ettiğini de öne sürmüştü.​​​​​​​Bill Clinton'ın temsilcileri de eski Başkan'ın, Epstein'ın suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savunmuştu. Jeffrey Epstein olayı nedir?En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.​​​​​​​

