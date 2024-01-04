https://sputniknews.com.tr/20240104/yargitaydan-dikkat-ceken-dogum-kontrol-hapi-karari-1079315909.html
Yargıtay'dan dikkat çeken doğum kontrol hapı kararı
Yargıtay'dan dikkat çeken doğum kontrol hapı kararı
Yargıtay evlilik birliği içerisinde kocasının haberi olmadan gizlice doğum kontrol hapı kullanan kadını kusurlu buldu. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T10:15+0300
2024-01-04T10:15+0300
2024-01-04T10:15+0300
türkiye
boşanma
yargıtay
doğum kontrol
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Hürriyet’te yer alan habere göre, Nevşehir’de yaşayan bir kadın, eşinden şiddet gördüğünü, hakaret ve tehditlere maruz kaldığını iddia ederek kocasına boşanma davası açtı. İddiaları reddeden koca da eşinin kendisinden habersiz doğum kontrol hapı kullandığını, elinden cep telefonunu düşürmediğini ve mahrem sırları başkalarına anlattığını iddia ederek karşı boşanma davası açtı. Nevşehir Aile Mahkemesi, iki tarafı da kusurlu sayarak çiftin ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında erkeğin karısına uyguladığı şiddet nedeniyle, kadının da kocasından gizli şekilde doğum kontrol hapı kullandığı gerekçesiyle kusurlu sayıldığı ifade edildi.Yerel mahkemenin kararına itiraz eden kadın, dava dosyasını Yargıtay’a taşıdı. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kendisinin bir kusurunun olmadığını temyiz dilekçesinde belirten kadın, usul ve kanuna aykırı olan yerel mahkemenin kararının kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.
https://sputniknews.com.tr/20231022/yargitaydan-emsal-karar-evi-terk-eden-evli-erkegin-harcamalarina-kisitlama-1076598872.html
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boşanma, yargıtay, doğum kontrol
boşanma, yargıtay, doğum kontrol
Yargıtay'dan dikkat çeken doğum kontrol hapı kararı
Yargıtay evlilik birliği içerisinde kocasının haberi olmadan gizlice doğum kontrol hapı kullanan kadını kusurlu buldu.
Hürriyet’te yer alan habere
göre, Nevşehir’de yaşayan bir kadın, eşinden şiddet gördüğünü, hakaret ve tehditlere maruz kaldığını iddia ederek kocasına boşanma
davası açtı. İddiaları reddeden koca da eşinin kendisinden habersiz doğum kontrol
hapı kullandığını, elinden cep telefonunu düşürmediğini ve mahrem sırları başkalarına anlattığını iddia ederek karşı boşanma davası açtı.
Nevşehir Aile Mahkemesi, iki tarafı da kusurlu sayarak çiftin ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında erkeğin karısına uyguladığı şiddet nedeniyle, kadının da kocasından gizli şekilde doğum kontrol hapı kullandığı gerekçesiyle kusurlu sayıldığı ifade edildi.
Yerel mahkemenin kararına itiraz eden kadın, dava dosyasını Yargıtay’a taşıdı. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kendisinin bir kusurunun olmadığını temyiz dilekçesinde belirten kadın, usul ve kanuna aykırı olan yerel mahkemenin kararının kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.