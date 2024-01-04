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https://sputniknews.com.tr/20240104/turkiyenin-ilk-uzay-yolcusu-gezeravcinin-uzaya-gonderilis-tarihi-belli-oldu-1079339776.html
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihi belli oldu
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihi belli oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T23:42+0300
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türkiye
uzay
alper gezeravcı
mehmet fatih kacır
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor.Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirterek, "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" değerlendirmesinde bulundu.Ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Operasyonel sürecin ilk adımı olan karantina, bugün başlıyor" ifadesini kullanmıştı.Mürettebatın 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.Uzay misyonuna özel hatıra puluTürkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.Pulda her biri bu önemli yolculuk için özel anlamlar içeren çeşitli simgeler bulunuyor. Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl ile Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, tarihin derinliklerinden bir simge olan 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk bayrağı ile ilk astronot Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231231/turkiyenin-ilk-uzay-yolcusu-alper-gezeravci-uzay-araci-egitimini-tamamladi-1079206381.html
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uzay, alper gezeravcı, mehmet fatih kacır
uzay, alper gezeravcı, mehmet fatih kacır

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihi belli oldu

23:42 04.01.2024 (güncellendi: 23:44 04.01.2024)
© AAAlper Gezeravcı
Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edeceğini bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirterek, "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Operasyonel sürecin ilk adımı olan karantina, bugün başlıyor" ifadesini kullanmıştı.
Mürettebatın 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

Uzay misyonuna özel hatıra pulu

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.
© AA / Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTürkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı
Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı
© AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Pulda her biri bu önemli yolculuk için özel anlamlar içeren çeşitli simgeler bulunuyor. Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl ile Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, tarihin derinliklerinden bir simge olan 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk bayrağı ile ilk astronot Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sosyal medya hesabından Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmek üzere seçilen Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın eğitim sürecine ilişkin son durumu paylaştı . - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
YAŞAM
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı uzay aracı eğitimini tamamladı
31 Aralık 2023, 00:09
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