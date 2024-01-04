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https://sputniknews.com.tr/20240104/otomotivden-2023te-ihracat-rekoru-1079322390.html
Otomotivden 2023'te ihracat rekoru
Otomotivden 2023'te ihracat rekoru
Türk otomotiv endüstrisi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 35 milyar dolar dış satım rakamına ulaşarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T13:25+0300
2024-01-04T13:25+0300
ekonomi
otomotiv
ihracat
türkiye
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Otomotiv sektörü 2023'ü rekor ihracatla kapadı.Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisi geçen sene, 2022'ye kıyasla yüzde 13 artışla 35 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların rekoruna ulaştı.Geçen yılı ülke ihracatının da lideri olarak tamamlayan sektörün payı ise yüzde 15,8 oldu. Sektör, aralık ayında ise 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 3 milyar 176 milyon dolar ihracatla yine ilk sırada yer aldı.Otomotiv sektörünün dış satımında geçen yıl en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 9 artarak 14 milyar 154 milyon dolar, tüm otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 40,4 oldu. Aynı dönemde binek otomobiller ihracatı yüzde 19, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 57, çekiciler ihracatı yüzde 22 arttı, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise yüzde 3 geriledi.Türkiye otomotiv sektörünün en büyük pazarı olan Almanya'ya 2023 yılında da yüzde 11 artışla 4 milyar 854 milyon dolarlık ürün gönderildi.Geçen yılın tamamında Fransa'ya yüzde 33, İtalya'ya yüzde 21,5, İspanya'ya yüzde 34, Polonya'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 21, Belçika'ya yüzde 13, Rusya Federasyonu'na yüzde 42, Romanya'ya yüzde 28, Hollanda'ya yüzde 30 ihracat artışı, ABD'ye ise yüzde 29 ihracat düşüşü oldu.Türkiye'den geçen yıl en büyük ülke grubu olan ve yüzde 68,3 pay alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 23 milyar 921 milyon dolar ihracat kaydedildi. Bu dönemde, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine yüzde 28 dış satım artışı, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 22,5 ihracat düşüşü yaşandı.Aralık'ta Fransa'ya 407 milyon dolar ihracatGeçen yılın son ayında en büyük ürün grubu tedarik endüstrisinin dış satımı, 1 milyar 109 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Binek otomobiller ihracatı 1 milyar 96 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satımı 506 milyon dolar, çekiciler ihracatı 140 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs dış satımı yüzde 44 artarak 289 milyon dolar olarak gerçekleşti.Aralıkta ülke bazında en büyük pazar olan Fransa'ya 407 milyon dolar ihracat yapıldı. Almanya'ya dış satım geçen senenin aynı ayına göre yüzde 6 artışla 378 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 4,5 yükselişle 330 milyon dolar olarak kaydedildi.Geçen ay AB ülkeleri yüzde 66 pay ve 2 milyar 94 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine dış satım, Aralık 2022'ye kıyasla yüzde 0,5 arttı. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 12,5 pay ve yüzde 7 artışla ikinci sırada yer aldı. Afrika ülkelerine dış satımda da yüzde 49 artış görüldü.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen yılın son ayında 3,2 milyar dolar ile bugüne kadar en yüksek aralık ayı ihracatına ulaştık. Geçen yılın tamamında da tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirdik. Çifte rekora imza atan tüm ihracatçı firmalarımızı tebrik ederim." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/tim-2023te-en-fazla-ihracat-yapan-sektoru-acikladi-35-milyar-4-milyon-230-bin-dolar-1079262019.html
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otomotiv, ihracat, türkiye
otomotiv, ihracat, türkiye

Otomotivden 2023'te ihracat rekoru

13:25 04.01.2024
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AA
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Türk otomotiv endüstrisi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 35 milyar dolar dış satım rakamına ulaşarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.
Otomotiv sektörü 2023'ü rekor ihracatla kapadı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisi geçen sene, 2022'ye kıyasla yüzde 13 artışla 35 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların rekoruna ulaştı.

Geçen yılı ülke ihracatının da lideri olarak tamamlayan sektörün payı ise yüzde 15,8 oldu. Sektör, aralık ayında ise 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 3 milyar 176 milyon dolar ihracatla yine ilk sırada yer aldı.

Otomotiv sektörünün dış satımında geçen yıl en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 9 artarak 14 milyar 154 milyon dolar, tüm otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 40,4 oldu. Aynı dönemde binek otomobiller ihracatı yüzde 19, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 57, çekiciler ihracatı yüzde 22 arttı, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise yüzde 3 geriledi.

Türkiye otomotiv sektörünün en büyük pazarı olan Almanya'ya 2023 yılında da yüzde 11 artışla 4 milyar 854 milyon dolarlık ürün gönderildi.

Geçen yılın tamamında Fransa'ya yüzde 33, İtalya'ya yüzde 21,5, İspanya'ya yüzde 34, Polonya'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 21, Belçika'ya yüzde 13, Rusya Federasyonu'na yüzde 42, Romanya'ya yüzde 28, Hollanda'ya yüzde 30 ihracat artışı, ABD'ye ise yüzde 29 ihracat düşüşü oldu.

Türkiye'den geçen yıl en büyük ülke grubu olan ve yüzde 68,3 pay alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 23 milyar 921 milyon dolar ihracat kaydedildi. Bu dönemde, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine yüzde 28 dış satım artışı, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 22,5 ihracat düşüşü yaşandı.

Aralık'ta Fransa'ya 407 milyon dolar ihracat

Geçen yılın son ayında en büyük ürün grubu tedarik endüstrisinin dış satımı, 1 milyar 109 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Binek otomobiller ihracatı 1 milyar 96 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satımı 506 milyon dolar, çekiciler ihracatı 140 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs dış satımı yüzde 44 artarak 289 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralıkta ülke bazında en büyük pazar olan Fransa'ya 407 milyon dolar ihracat yapıldı. Almanya'ya dış satım geçen senenin aynı ayına göre yüzde 6 artışla 378 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 4,5 yükselişle 330 milyon dolar olarak kaydedildi.

Geçen ay AB ülkeleri yüzde 66 pay ve 2 milyar 94 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine dış satım, Aralık 2022'ye kıyasla yüzde 0,5 arttı. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 12,5 pay ve yüzde 7 artışla ikinci sırada yer aldı. Afrika ülkelerine dış satımda da yüzde 49 artış görüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen yılın son ayında 3,2 milyar dolar ile bugüne kadar en yüksek aralık ayı ihracatına ulaştık. Geçen yılın tamamında da tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirdik. Çifte rekora imza atan tüm ihracatçı firmalarımızı tebrik ederim." ifadesini kullandı.
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
EKONOMİ
En fazla ihracat yapan sektör açıklandı: 35 milyar dolarla otomotiv ilk sırada
2 Ocak, 19:54
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