https://sputniknews.com.tr/20240104/ogretmen-ek-ders-ucreti-ne-zaman-yatacak-1079316213.html

1 milyonu aşkın öğretmen bekliyor: Ek ders ücreti ne zaman yatacak?

1 milyonu aşkın öğretmen bekliyor: Ek ders ücreti ne zaman yatacak?

Öğretmen ek ders ücreti 2024 ne kadar sorusu öğretmenlerin odaklandığı konuların başında geliyor. Ek ders ücretleri genellikle her ayın 1'inden itibaren... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T11:15+0300

2024-01-04T11:15+0300

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ekonomi

öğretmen

sözleşmeli öğretmen

ek ders

ücret

zaman

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Ek ders ücreti ödeme tarihinde son durum, öğretmenler tarafından takip ediliyor. Ek ders ücreti, devlet okullarında çalışmakta olan öğretmenlerin sorumlu olduğu ders saatleri dışında girdiği ek ders bedeli olarak biliniyor. Aralık ayında ek ders yapan öğretmenler ise yeni yılda ücretlerini henüz almadı. Öte yandan 2024 ek ders ücretleri de gündeme gelen bir diğer konu oldu. Peki, ek ders ücreti ne zaman yatacak?Aralık 2023 ek dersler neden yatmadı?Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılır. Ek ders ücretlerinin ödenmesi çoğunlukla ayın ilk 5 günü içerisinde tamamlanıyor.. Öğretmenlerin aralık 2023 ek ders ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Ödemelerin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılacağı düşünülüyor. Öğretmenler Sitesi'nde yer alan habere göre ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin ek ders ücretinin 3 Ocak 2024 Çarşamba günü hesaba yatırılması için talimat verdi.Yönetmelik ne diyor?MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde yer alan ifade şu şekilde:Ek ders ücreti ne kadar?Temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyonuna göre, memurlara yüzde 49.24 oranında zam yapılacak. Bu zam oranı, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretlerini de etkileyecek.Ocak ayı itibarıyla sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti 77.05 TL, kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti ise 89.69 TL olacak.

https://sputniknews.com.tr/20240104/seyyanen-zamda-yeni-tutar-belli-oldu-maaslar-nasil-hesaplanacak-1079312818.html

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