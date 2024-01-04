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Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2024 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama
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1 milyonu aşkın öğretmen bekliyor: Ek ders ücreti ne zaman yatacak?
1 milyonu aşkın öğretmen bekliyor: Ek ders ücreti ne zaman yatacak?
Öğretmen ek ders ücreti 2024 ne kadar sorusu öğretmenlerin odaklandığı konuların başında geliyor. Ek ders ücretleri genellikle her ayın 1'inden itibaren... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Ek ders ücreti ödeme tarihinde son durum, öğretmenler tarafından takip ediliyor. Ek ders ücreti, devlet okullarında çalışmakta olan öğretmenlerin sorumlu olduğu ders saatleri dışında girdiği ek ders bedeli olarak biliniyor. Aralık ayında ek ders yapan öğretmenler ise yeni yılda ücretlerini henüz almadı. Öte yandan 2024 ek ders ücretleri de gündeme gelen bir diğer konu oldu. Peki, ek ders ücreti ne zaman yatacak?Aralık 2023 ek dersler neden yatmadı?Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılır. Ek ders ücretlerinin ödenmesi çoğunlukla ayın ilk 5 günü içerisinde tamamlanıyor.. Öğretmenlerin aralık 2023 ek ders ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Ödemelerin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılacağı düşünülüyor. Öğretmenler Sitesi'nde yer alan habere göre ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin ek ders ücretinin 3 Ocak 2024 Çarşamba günü hesaba yatırılması için talimat verdi.Yönetmelik ne diyor?MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde yer alan ifade şu şekilde:Ek ders ücreti ne kadar?Temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyonuna göre, memurlara yüzde 49.24 oranında zam yapılacak. Bu zam oranı, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretlerini de etkileyecek.Ocak ayı itibarıyla sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti 77.05 TL, kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti ise 89.69 TL olacak.
https://sputniknews.com.tr/20240104/seyyanen-zamda-yeni-tutar-belli-oldu-maaslar-nasil-hesaplanacak-1079312818.html
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ek dersler ne zaman yatacak, 2024 ek ders ücreti ne zaman yatacak, aralık ek ders neden yatmadı, 2024 öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu, ek ders ücreti ne kadar, aralık ayı öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak
ek dersler ne zaman yatacak, 2024 ek ders ücreti ne zaman yatacak, aralık ek ders neden yatmadı, 2024 öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu, ek ders ücreti ne kadar, aralık ayı öğretmen ek ders ücretleri ne zaman yatacak

1 milyonu aşkın öğretmen bekliyor: Ek ders ücreti ne zaman yatacak?

11:15 04.01.2024 (güncellendi: 11:22 04.01.2024)
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Öğretmen ek ders ücreti 2024 ne kadar sorusu öğretmenlerin odaklandığı konuların başında geliyor. Ek ders ücretleri genellikle her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılırken aralık ve ocak ayı ödemesinin tarihi beklenmeye başlandı. Peki, öğretmen ek dersler ne zaman yatacak, öğretmen ek ders ücreti ne kadar?
Ek ders ücreti ödeme tarihinde son durum, öğretmenler tarafından takip ediliyor. Ek ders ücreti, devlet okullarında çalışmakta olan öğretmenlerin sorumlu olduğu ders saatleri dışında girdiği ek ders bedeli olarak biliniyor.
Aralık ayında ek ders yapan öğretmenler ise yeni yılda ücretlerini henüz almadı. Öte yandan 2024 ek ders ücretleri de gündeme gelen bir diğer konu oldu. Peki, ek ders ücreti ne zaman yatacak?

Aralık 2023 ek dersler neden yatmadı?

Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılır. Ek ders ücretlerinin ödenmesi çoğunlukla ayın ilk 5 günü içerisinde tamamlanıyor.. Öğretmenlerin aralık 2023 ek ders ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Ödemelerin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.
Öğretmenler Sitesi'nde yer alan habere göre ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin ek ders ücretinin 3 Ocak 2024 Çarşamba günü hesaba yatırılması için talimat verdi.

Yönetmelik ne diyor?

MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde yer alan ifade şu şekilde:
"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Ek ders ücreti ne kadar?

Temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyonuna göre, memurlara yüzde 49.24 oranında zam yapılacak. Bu zam oranı, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretlerini de etkileyecek.
Ocak ayı itibarıyla sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti 77.05 TL, kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti ise 89.69 TL olacak.
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