https://sputniknews.com.tr/20240104/milli-savunma-bakanligindan-2024-yili-bedelli-askerlik-ucretine-iliskin-aciklama-1079321550.html

Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2024 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2024 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bedelli askerlik ücretine ilişkin bir açıklama geldi. Bakanlık yetkilileri, “2024 yılı ilk 6 ayı için bedelli askerlik tutarına... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T12:49+0300

2024-01-04T12:49+0300

2024-01-04T12:49+0300

türkiye

bedelli asker

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

zam

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda terörle mücadele ve gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verildi.Bakanlık, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, 2023 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 237’ye ulaştığı kaydedildi.'İddialar gerçeği yansıtmıyor'Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya gönderilen mayın avlama gemilerinin boğaz geçişine izin vererek Montrö’ye aykırı davrandığı iddiası da haftalık basın bilgilendirme toplantısının gündeminde yer aldı.Bakanlık kaynakları, iddiayı kesin bir dille yalanladı. İddiaya ilişkin, “Savaşın başından beri boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir.” açıklaması yapıldı.Bedelli askerlik duyurusuBakanlık yetkililerinden, memur maaşlarına gelen zamla birlikte 182 bin 608 lira 92 kuruş olarak hesaplanan yeni bedelli askerlik ücretinin neden henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmadığına yönelik bir açıklama da geldi.Bakanlık kaynakları, “2024 yılı ilk 6 ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme, Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi’nin yayımlanmasına müteakip duyurulacaktır.” açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240103/2024-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1079288434.html

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bedelli asker, bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi, zam, milli savunma bakanlığı (msb)