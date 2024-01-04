https://sputniknews.com.tr/20240104/metrobusun-uzerine-cikarak-iki-durak-gitti-iett-sikayetci-olacak-1079317817.html

Metrobüsün üzerine çıkarak iki durak gitti: İETT şikayetçi olacak

Metrobüsün üzerine çıkarak iki durak gitti: İETT şikayetçi olacak

İstanbul’da bir genç, metrobüsün üzerine çıkarak iki durak boyunca seyahat etti. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T11:26+0300

2024-01-04T11:26+0300

2024-01-04T11:26+0300

yaşam

metrobüs

istanbul

şikayet

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İstanbul’da bir genç, tehlikeli hareketler sergileyerek metrobüsün üzerinde yolculuk yaptı. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağında M3018 numaralı aracın üzerine çıkarak metrobüsle birlikte yolculuk yapmaya başladı. Kameralar yardımıyla metrobüsün üstünde bir kişinin olduğu tespit eden ekipler durumu ekiplere bildirdi. Güvenlik tarafından durdurulan metrobüs üzeri kontrol edildi. Güvenlik görevlisi daha sonra metrobüs üzerinde bulunan şahsın aşağıya inmesini istedi. Şahıs metrobüsün üzerinden indirilerek güvenlik görevlisi tarafından güvenlik kulübesine götürüldü. Şahıs daha sonra bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Konuya ilişkin, İETT'nin şikayetçi olacağı da açıklandı.

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metrobüs, istanbul, şikayet