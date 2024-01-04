İsrail’i savunacak avukat çocuk istismarcısı mı çıktı?
© AFP 2023alan dershowitz
© AFP 2023
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Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında, Netanyahu tarafından İsrail'i savunması istenen avukat Alan Morton Dershowitz, yeni Epstein belgelerinde ortaya çıktı. Epstein’ın, o dönem çocuk olan “Jane Doe #3” kod adlı mağduru, avukat Dershowitz ile ilişkiye zorladığı belirtildi.
İsrail kanadında Başbakan Binyamin Netanyahu başta olmak üzere bazı devlet yetkilileri, Yahudi asıllı Amerikalı hukuk profesörü ve avukat Alan Morton Dershowitz’in İsrail’i savunması yönündeki isteklerini dile getirdi.
Konuya ilişkin iddiaları reddetmeyen Dershowitz, gazetecilerin soruları üzerine “Şu aşamada bu konuyla ilgili konuşamam” dedi.
Ancak Dershwotiz’in adı, milyarder Jeffrey Epstein davasında daha önce gizli tutulan isimlerin arasında yer alması sebebiyle bir skandal ile tekrar gündeme geldi.
Alan Dershowitz ve Jeffrey Epstein
Bölge hakimi karar verdi, belgeler resmen yayınlandı
ABD New York Bölge Hakimi Loretta Preska, Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen 200'e yakın isim hakkındaki gizlilik kararını kaldırdı. Epstein'in müşterileri ve çocukların fuhşa zorlandığı adaların "müdavimi" olarak anılan isimlerin adlarının açıklanmasında kamu yararı olduğuna ve gizlilik kararında yasal zemin bulunmadığına karar veren Hakim Loretta Preska'nın tanıdığı süre doldu. Belgeler resmen yayınlandı. Epstein’a yardım ve yataklık edenler ile müşterilere dair ek belgelerin de ileriki dönemde yayınlanacağı belirtildi.
Loretta Preska
Mağdur avukatları: 'Çocuk yaştaki mağdur, Dershwotiz ile ilişkiye zorlandı'
Yayınlanan belgelerde, hukuk profesörü ve avukat Alan Morton Dershowitz ile ilgili çocuk istismarı içeren tanık ifadelerinin yer alması dikkat çekti.
"Exhibit DE 165-3 — Document #1320, Attachment #9" (Mahkemeye ibraz edilen 165-3 NO'lu Belge: Dosya numarası 1320, Ek 9) numaralı belgede yer alan ve mahkemeye Jane Doe #1 ve Jane Doe #2 mağdurlarının avukatları tarafından ibraz edilen belgede, “Tartışmaya açık olmayan hakikatler” başlığı altında, pedofil milyarder Epstein’ın, Jane Doe #3 kod adlı mağduru, avukat Dershwotiz ile ilişkiye zorladığı vurgulandı.
Mahkemenin kabul ettiği belgede yer alan ifadeler şu şekildeydi:
“Epstein’ın o dönem çocuk olan Jane Doe 3 kod adlı mağduru cinsel ilişkiye zorladığı bir diğer nüfuz sahibi kişi de Harvard Hukuk Profesörü Alan Dershowitz’di. Dershowtiz, Epstein’ın yakın bir dostudur ve tanınan bir ceza avukatıdır. Epstein, Jane Doe #3 kod adlı mağduru, birçok defa Dershwotiz ile cinsel ilişkiye zorladı. Jane Doe #3 o dönem çocuktu. Bu olaylar yalnızca Florida’da yaşanmadı. Aynı zamanda özel jetlerde, New York’ta, New Mexico’da ve U.S. Virgin Adaları’nda da yaşandı. Bulara ek olarak Dershowtiz yalnızca Jane Doe #3’ün istismarında yer almadı. Aynı zamanda Epstein ve Epstein’a eşlik edenler tarafından birçok çocuğun istismar edilmesine de tanık oldu. Dershowtiz, Epstein hakkındaki soruşturmalarda kovuşturmaya yer olmadığına dair anlaşma yapılmasında rol oynadı. Hatta Dershowitz, Güney Florida Bölge Mahkemesi’nden yalnızca Epstein için dokunulmazlık tanıyan bir karar için pazarlık yapmadı. Aynı zamanda Epstein’a yardım eden bazı isimler için de aynısını yaptı. Yani Dershowitz, kendisine Jane Doe #3’ün istismarıyla ilgili kovuşturmalarda dokunulmazlık sağlayacak bir anlaşmaya vardı. Üstelik bu bir maddeye dayanan dokunulmazlık çok genişti. Öyle ki, hükümet bu bilgiyi mağdurlardan ve kamuoyundan saklamaya çalıştı. Bu, Suç Mağdurları Kanunu’nu ihlal ettiği halde bu yapıldı.”
Epstein, Alan Dershowitz
Epstein davası ve şüpheli ölümü
Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein, çocuk istismarı, fuhuş ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 2019’da tutuklandı.
Aralarında İngiliz Prensi Andrew’un da olduğu sayıları bini aşan ismin, Jeffrey Epstein’ın “cinsel istismar adasını” ziyaret ettiği ve cinsel istismar amaçlı düzenlenen partilere katıldığı tespit edildi.
Kız çocuklarının zorla alıkonulduğu adanın bütün ziyaretçileri, Jeffrey Epstein’ın “kara kitap” olarak adlandırılan telefon rehberi ve isim listesinde yer alıyordu.
Epstein, isimleri açıklayacağını söyledi.
10 Ağustos 2019’da, New York’un en yüksek güvenlikli hapishanesinde, 7/24 güvenlik kamerası ve gardiyan gözetiminde iken intihar ettiği açıklandı.
İntihar anına ait güvenlik kamerası kayıtları silindi. Jeffrey Epstein’ın intihar etmediğine dair söylentiler ortaya çıktı.