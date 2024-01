İsrail’i savunacak avukat çocuk istismarcısı mı çıktı?

“Epstein’ın o dönem çocuk olan Jane Doe 3 kod adlı mağduru cinsel ilişkiye zorladığı bir diğer nüfuz sahibi kişi de Harvard Hukuk Profesörü Alan Dershowitz’di. Dershowtiz, Epstein’ın yakın bir dostudur ve tanınan bir ceza avukatıdır. Epstein, Jane Doe #3 kod adlı mağduru, birçok defa Dershwotiz ile cinsel ilişkiye zorladı. Jane Doe #3 o dönem çocuktu. Bu olaylar yalnızca Florida’da yaşanmadı. Aynı zamanda özel jetlerde, New York’ta, New Mexico’da ve U.S. Virgin Adaları’nda da yaşandı. Bulara ek olarak Dershowtiz yalnızca Jane Doe #3’ün istismarında yer almadı. Aynı zamanda Epstein ve Epstein’a eşlik edenler tarafından birçok çocuğun istismar edilmesine de tanık oldu. Dershowtiz, Epstein hakkındaki soruşturmalarda kovuşturmaya yer olmadığına dair anlaşma yapılmasında rol oynadı. Hatta Dershowitz, Güney Florida Bölge Mahkemesi’nden yalnızca Epstein için dokunulmazlık tanıyan bir karar için pazarlık yapmadı. Aynı zamanda Epstein’a yardım eden bazı isimler için de aynısını yaptı. Yani Dershowitz, kendisine Jane Doe #3’ün istismarıyla ilgili kovuşturmalarda dokunulmazlık sağlayacak bir anlaşmaya vardı. Üstelik bu bir maddeye dayanan dokunulmazlık çok genişti. Öyle ki, hükümet bu bilgiyi mağdurlardan ve kamuoyundan saklamaya çalıştı. Bu, Suç Mağdurları Kanunu’nu ihlal ettiği halde bu yapıldı.”