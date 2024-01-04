https://sputniknews.com.tr/20240104/ingiltereden-endise-verici-ongoru-nato-gucleri-ukraynaya-girebilir-1079323493.html

İngiltere'den endişe verici öngörü: 'NATO güçleri Ukrayna'ya girebilir'

İngiltere'den endişe verici öngörü: 'NATO güçleri Ukrayna'ya girebilir'

Emekli İngiliz Albay Hamish de Bretton-Gordon, Kiev'in cephede daha büyük sorunlarla karşılaşması halinde NATO'nun, birliklerini Ukrayna'ya gönderebileceğini... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T13:42+0300

2024-01-04T13:42+0300

2024-01-04T13:42+0300

ukrayna krizi

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rusya

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vladimir putin

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TalkTV'ye demeç veren Bretton-Gordon, Ukrayna ordusunun sahada başarısızlığına devam etmesi halinde yaşanacak gelişmelere dair öngörülerini paylaştı.Ukrayna'da işlerin istendiği gibi gitmemesi halinde NATO'nun bu ülkeye asker gönderebileceğini belirten Bretton-Gordon, İttifak'ın birkaç yıl içinde Rusya'yla savaşa girebileceği uyarısında bulundu.Batı'nın Ukrayna için askerlerini göndermenin dışında her şeyi yaptığını anımsatan İngiliz emekli Albay, "Rusya'nın ciddi bir ilerleme kaydetmesi durumunda, NATO ve Avustralya gibi Batılı müttefiklerinin pozisyonlarını gözden geçirmek zorunda kalacağını dışlamıyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'daki çatışmanın çarkını döndürmeye değil, çatışmayı sona erdirmeye çalıştığını vurgulamıştı. Buna karşılık Batılı ülkeler ise sürekli olarak silahlı faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğinden söz ediyor, silah tedarikini artırıyor ve Ukraynalı askerlere kendi topraklarında eğitim veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20240104/ukrayna-disisleri-bakanindan-itiraf-b-planimiz-yok-tek-guvencemiz-bati-yardimi-1079321290.html

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