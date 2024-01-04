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Dünkü sert düşüşün ardından Bitcoin'de son durum ne?
Dünkü sert düşüşün ardından Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin'in fiyatı, dün yüzde 7'den fazla değer kaybetti. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin bugüne ise 43 bin 241 dolar seviyesinde başladı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonların onaylanmasına ilişkin ek süre talep ettiği yönündeki haberlerle dün yüzde 7'den fazla değer kaybetti.Bitcoin bugüne 43 bin seviyesinin üzerinde başladı.Bitcoin, salı günü 46 bin dolara yaklaşarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.Dolar ne kadar?İstanbul serbest piyasada dolar 29,7880 liradan, euro 32,5460 liradan güne başladı.Serbest piyasada 29,7860 liradan alınan dolar, 29,7880 liradan satılıyor. 32,5440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,5460 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 29,7790 lira, euronun satış fiyatı ise 32,5260 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 960 lira, çeyrek altın 3 bin 174 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 659 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 46 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.412 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.86 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.86 dolardan işlem görüyor.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, bitcoin

Dünkü sert düşüşün ardından Bitcoin'de son durum ne?

10:00 04.01.2024
© AFP 2023Bitcoin - Dolar
Bitcoin - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AFP 2023
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Bitcoin'in fiyatı, dün yüzde 7'den fazla değer kaybetti. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin bugüne ise 43 bin 241 dolar seviyesinde başladı.
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonların onaylanmasına ilişkin ek süre talep ettiği yönündeki haberlerle dün yüzde 7'den fazla değer kaybetti.
Bitcoin bugüne 43 bin seviyesinin üzerinde başladı.
Bitcoin, salı günü 46 bin dolara yaklaşarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Dolar ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 29,7880 liradan, euro 32,5460 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,7860 liradan alınan dolar, 29,7880 liradan satılıyor. 32,5440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,5460 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,7790 lira, euronun satış fiyatı ise 32,5260 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 960 lira, çeyrek altın 3 bin 174 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 659 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 46 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.412 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 78.86 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.86 dolardan işlem görüyor.
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
EKONOMİ
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dün, 09:31

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