https://sputniknews.com.tr/20240104/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-isias-oteline-iliskin-dava-basladi-yargiya-guveniyoruz-1079336368.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı, yargıya güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı, yargıya güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı. Yargıya güveniyoruz, yargımız titizlikle ele alacaktır. Biz de hukuki süreci yakından... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

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cevdet yılmaz

türkiye

isias otel

deprem

yargı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsias Oteli ile ilgili dava sürecinin başladığını söyleyerek, "Yargıya güveniyoruz, yargımız titizlikle ele alacaktır. Biz de hukuki süreci yakından takip edeceğiz” ifadesini kullandı.

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cevdet yılmaz, isias otel, deprem, yargı