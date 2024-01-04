https://sputniknews.com.tr/20240104/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-isias-oteline-iliskin-dava-basladi-yargiya-guveniyoruz-1079336368.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı, yargıya güveniyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı, yargıya güveniyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı. Yargıya güveniyoruz, yargımız titizlikle ele alacaktır. Biz de hukuki süreci yakından... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T20:26+0300
2024-01-04T20:26+0300
2024-01-04T20:30+0300
cevdet yılmaz
türkiye
isias otel
deprem
yargı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsias Oteli ile ilgili dava sürecinin başladığını söyleyerek, "Yargıya güveniyoruz, yargımız titizlikle ele alacaktır. Biz de hukuki süreci yakından takip edeceğiz” ifadesini kullandı.
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cevdet yılmaz, isias otel, deprem, yargı
cevdet yılmaz, isias otel, deprem, yargı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı, yargıya güveniyoruz
20:26 04.01.2024 (güncellendi: 20:30 04.01.2024)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı. Yargıya güveniyoruz, yargımız titizlikle ele alacaktır. Biz de hukuki süreci yakından takip edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsias Oteli ile ilgili dava sürecinin başladığını söyleyerek, "Yargıya güveniyoruz, yargımız titizlikle ele alacaktır. Biz de hukuki süreci yakından takip edeceğiz” ifadesini kullandı.