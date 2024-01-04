https://sputniknews.com.tr/20240104/cin-disisleri-bakanligi-abd-ve-filipinlerin-provokasyonlarini-kinadi-1079325479.html
Çin Dışişleri Bakanlığı ABD ve Filipinler'in provokasyonlarını kınadı
Çin Dışişleri Bakanlığı ABD ve Filipinler'in provokasyonlarını kınadı
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Filipinler'e Güney Çin Denizi'ndeki provokasyonları durdurma çağrısında bulundu. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T14:35+0300
2024-01-04T14:35+0300
2024-01-04T14:35+0300
dünya
çin
abd
filipinler
güney çin denizi
provokasyon
kınama
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği brifingde, Çin'in ABD ve Filipinler'i Güney Çin Denizi'ndeki sorumsuz eylemlerini durdurmaya çağırdığını söyledi.Wenbin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Wenbin ayrıca Çin'in egemenliğini, denizcilik haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya ve bölgede barış ve huzuru aktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/cin-lideri-siden-tayvan-ile-birlesme-mesaji-1079002260.html
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çin, abd, filipinler, güney çin denizi, provokasyon, kınama
çin, abd, filipinler, güney çin denizi, provokasyon, kınama
Çin Dışişleri Bakanlığı ABD ve Filipinler'in provokasyonlarını kınadı
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Filipinler'e Güney Çin Denizi'ndeki provokasyonları durdurma çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği brifingde, Çin'in ABD ve Filipinler'i Güney Çin Denizi'ndeki sorumsuz eylemlerini durdurmaya çağırdığını söyledi.
Wenbin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Güney Çin Denizi'nde Filipinler ve ABD'nin gücünü göstermeye yönelik askeri provokasyonlar, denizcilik durumunun ve denizcilik ihtilaflarıyla ilgili konuların lehine değildir. İlgili ülkeleri sorumsuz eylemleri durdurmaya ve bölgedeki ülkelerin Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı koruma çabalarına gerçekten saygı göstermeye çağırıyoruz.
Wenbin ayrıca Çin'in egemenliğini, denizcilik haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya ve bölgede barış ve huzuru aktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceğini söyledi.