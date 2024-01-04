https://sputniknews.com.tr/20240104/cin-disisleri-bakanligi-abd-ve-filipinlerin-provokasyonlarini-kinadi-1079325479.html

Çin Dışişleri Bakanlığı ABD ve Filipinler'in provokasyonlarını kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı ABD ve Filipinler'in provokasyonlarını kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Filipinler'e Güney Çin Denizi'ndeki provokasyonları durdurma çağrısında bulundu. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T14:35+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği brifingde, Çin'in ABD ve Filipinler'i Güney Çin Denizi'ndeki sorumsuz eylemlerini durdurmaya çağırdığını söyledi.Wenbin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Wenbin ayrıca Çin'in egemenliğini, denizcilik haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya ve bölgede barış ve huzuru aktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

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çin, abd, filipinler, güney çin denizi, provokasyon, kınama